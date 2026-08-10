El dólar oficial sigue estable, y otra suba del dólar blue lo dejó en $1.535

En tanto, el dólar tarjeta, con el recargo impositivo de 30%, acompañó la quietud del minorista. De este modo, la opción para consumos en el extranjero cerró la jornada a $1.982,50 para la venta.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En la misma línea de firmeza institucional, el dólar mayorista operó sin grandes saltos y cerró estable. El tipo de cambio utilizado para el comercio exterior cotizó a $1.498,50 para la venta.

Dentro del ámbito financiero, el dólar MEP (o bolsa) registró movimientos acotados a lo largo de la rueda. La divisa finalizó la jornada negociándose a un valor de $1.524,65 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) mostró un suave incremento de 0,20% en la bolsa. El instrumento utilizado para enviar fondos al exterior concluyó el día a $1.584,70 para la venta.

Con este escenario, la brecha entre el dólar blue y el mayorista oficial se mantiene en niveles moderados. Los operadores del mercado continúan monitoreando el comportamiento de las reservas y la liquidación de divisas.