El dólar oficial sigue estable, y otra suba del dólar blue lo dejó en $1.535

Con un dólar inalterable en $1.520, este lunes 10 de agosto cerró con movimientos en las cotizaciones paralelas. De hecho, el dólar blue sumó $10 para llegar a $1.535, seguido por una suba del CCL y como contraste una leve caída del mayorista.
Con este avance de 0,66% respecto del día anterior, el billete paralelo retomó su senda alcista en las cuevas de la City.
En contraste con el informal, el oficial minorista siguió estable y finalizó a $1.520. Y así el dólar formal completó su cuarta rueda seguida sin cambios, con apenas una suba en lo que va de agosto.
En tanto, el dólar tarjeta, con el recargo impositivo de 30%, acompañó la quietud del minorista. De este modo, la opción para consumos en el extranjero cerró la jornada a $1.982,50 para la venta.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
En la misma línea de firmeza institucional, el dólar mayorista operó sin grandes saltos y cerró estable. El tipo de cambio utilizado para el comercio exterior cotizó a $1.498,50 para la venta.
Dentro del ámbito financiero, el dólar MEP (o bolsa) registró movimientos acotados a lo largo de la rueda. La divisa finalizó la jornada negociándose a un valor de $1.524,65 para la venta.
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) mostró un suave incremento de 0,20% en la bolsa. El instrumento utilizado para enviar fondos al exterior concluyó el día a $1.584,70 para la venta.
Con este escenario, la brecha entre el dólar blue y el mayorista oficial se mantiene en niveles moderados. Los operadores del mercado continúan monitoreando el comportamiento de las reservas y la liquidación de divisas.
En pocas palabras
- Dólar oficial: se mantuvo estable en $1.520 por cuarta rueda consecutiva, registrando solo una suba en agosto.
- Dólar blue: sumó $10 y cerró la jornada en $1.535, retomando su tendencia alcista.
- Otras cotizaciones: el dólar tarjeta cerró a $1.982,50, el mayorista a $1.498,50 y el CCL a $1.584,70.