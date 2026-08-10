Lanzaron 90 pequeñas islas desde un helicóptero para recuperar un humedal invadido por una planta

Al permanecer sobre el agua, las plantas nativas podían desarrollarse sin competir directamente con el pasto invasor y, al mismo tiempo, ofrecer nuevos espacios para insectos, aves y otros organismos. El proyecto apostaba por recuperar los ecosistemas utilizando estructuras vegetales capaces de establecerse en zonas donde la vegetación nativa perdió terreno.

El proyecto luego de tres años

El uso del helicóptero permitió distribuir las islas en sectores del humedal de difícil acceso. En lugar de ingresar con maquinaria pesada, los investigadores pudieron colocar las estructuras directamente sobre el agua y cubrir una superficie más amplia en poco tiempo.

El objetivo final es comprobar si estas pequeñas comunidades de plantas pueden crecer, reproducirse y convertirse en nuevos puntos de recuperación para el humedal. En 2026, el proyecto, conocido oficialmente como el Oxbow Pallet Project, se encuentra en una fase crítica de monitoreo a mediano plazo.

Más allá de la flora, los investigadores buscan indicadores de "complejidad del hábitat". Se monitorea activamente el retorno de insectos, anfíbios y aves que utilicen estas pequeñas islas artificiales como refugio. El objetivo ecológico final de eliminar el pasto cinta es limpiar los canales de agua estancada para que el salmón juvenil pueda volver a usar el humedal de forma segura para alimentarse y crecer antes de migrar al océano.