Lanzaron 90 pequeñas islas desde un helicóptero para recuperar un humedal invadido por una planta

Un experimento ambiental en Estados Unidos utilizó un método poco convencional para intentar recuperar un humedal afectado por una especie vegetal invasora. Durante una jornada, un helicóptero lanzó 90 pequeñas islas flotantes sobre el agua.
Cada una llevaba plantas nativas seleccionadas para ayudar a recuperar el ecosistema. En total, las estructuras transportaron unas 450 plantas y fueron distribuidas en un humedal del estado de Washington como parte de un proyecto de restauración.
Lanzan "islas de bosque" desde un helicóptero para salvar un humedal peligroso
La intervención del 2023 fue liderada por el Departamento de Recursos Naturales de las Tribus Tulalip, bajo la dirección del ecólogo de protección ambiental Todd Gray y la bióloga de humedales Michelle Bahnick. Buscaba enfrentar el avance de una especie de pasto invasora que había alterado el equilibrio de la vegetación y amenazaba el funcionamiento natural del humedal. Las pequeñas islas fueron diseñadas para funcionar como núcleos de vegetación.
Al permanecer sobre el agua, las plantas nativas podían desarrollarse sin competir directamente con el pasto invasor y, al mismo tiempo, ofrecer nuevos espacios para insectos, aves y otros organismos. El proyecto apostaba por recuperar los ecosistemas utilizando estructuras vegetales capaces de establecerse en zonas donde la vegetación nativa perdió terreno.
El proyecto luego de tres años
El uso del helicóptero permitió distribuir las islas en sectores del humedal de difícil acceso. En lugar de ingresar con maquinaria pesada, los investigadores pudieron colocar las estructuras directamente sobre el agua y cubrir una superficie más amplia en poco tiempo.
El objetivo final es comprobar si estas pequeñas comunidades de plantas pueden crecer, reproducirse y convertirse en nuevos puntos de recuperación para el humedal. En 2026, el proyecto, conocido oficialmente como el Oxbow Pallet Project, se encuentra en una fase crítica de monitoreo a mediano plazo.
Más allá de la flora, los investigadores buscan indicadores de "complejidad del hábitat". Se monitorea activamente el retorno de insectos, anfíbios y aves que utilicen estas pequeñas islas artificiales como refugio. El objetivo ecológico final de eliminar el pasto cinta es limpiar los canales de agua estancada para que el salmón juvenil pueda volver a usar el humedal de forma segura para alimentarse y crecer antes de migrar al océano.
En pocas palabras
- Restauración de Humedal: Se lanzaron 90 micro-islas flotantes con 450 plantas nativas para recuperar un humedal en Washington.
- Método Innovador: Un helicóptero distribuyó las estructuras en zonas de difícil acceso para combatir una especie vegetal invasora.
- Monitoreo Ecológico: El proyecto evalúa el retorno de flora y fauna, buscando restaurar el hábitat para el salmón juvenil.