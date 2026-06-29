Los viajes al Mundial y los motivos de la suba del dólar

Paralelamente, influyó de forma decisiva la merma estacional en la liquidación de divisas provenientes de la liquidación de la cosecha gruesa.

Otros factores que influyeron en la suba del dólar en junio

El fin del segundo trimestre marca históricamente el cierre del pico agroexportador. Con la merma pronunciada en la liquidación de divisas, sube la presión sobre el mercado cambiario local.

Durante el primer cuatrimestre, el sector agroindustrial acumuló US$16.804 millones en exportaciones, 16,2% más que el mismo período de 2025.

Asimismo, las empresas redujeron sus obligaciones negociables en el exterior, limitando la captación neta de reservas por el Banco Central.

A esto hay que sumar el próximo vencimiento de deuda soberana. El Ministerio de Economía debe afrontar un pago a principios de julio de U$S4.300 millones, un monto que recortará del mercado y de las reservas.

En este escenario, el Banco Central disminuyó el ritmo de sus compras diarias, lo que permitió deslizar la cotización oficial del dólar.

“A partir de julio es razonable que aflojen un poco los números de exportaciones del agro. Y también que las de petróleo pueden verse afectadas por la caída en el precio de los últimos días”, comentó el economista Fausto Spotorno