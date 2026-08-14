El jueves a la siesta, una jubilada de 97 años fue despojada, en su casa de la Sexta Sección, de una fuerte suma de dinero: U$S1.700, $1,3 millones y 100 euros. El delincuente quedó filmado y las imágenes fueron proporcionadas a la prensa por la familia de la víctima.
Bajo engaño, despojó a una jubilada de 97 años de 1.700 dólares, $1,3 millones y 100 euros en la Sexta
La jubilada recibió la llamada telefónica de una mujer que se hizo pasar por una de sus hijas. Luego, el delincuente ingresó a su casa y se llevó el dinero
El caso lo denunció públicamente Enzo, uno de los nietos, que contó a radio Nihuil que todo comenzó con la llamada telefónica de una mujer que se hizo pasar por hija de la anciana y le avisó que debía entregar todo el dinero a una persona de su confianza que pasaría por la casa de un momento a otro.
El motivo, falso y muy repetido en este tipo de hechos delictivos: que los dólares dejarían de tener validez muy pronto.
El despojo a la jubilada de 97 años
Pasadas las 15.45, un hombre ingresó a la casa de la jubilada y ella le entregó todo el dinero.
Luego, se dio cuenta de que se trataba de un robo que había comenzado con un engaño, tras lo cual el delincuente blanqueó la situación y dijo que se iría rápido.
El hombre se fue casi a las 16, pero sus movimientos por la casa y la interacción con la víctima quedaron filmados por cámaras de videoseguridad instaladas en la propiedad.
La familia de la anciana se enteró del grave episodio a eso de las 18, cuando las hijas fueron a visitarla. Comprobaron que estaba en shock y que no había sufrido daños físicos.
El despojo quedó filmado y se hizo viral
"Tenemos todo grabado -explicó el nieto de la víctima- cómo esa persona se desplazó fuera y dentro de la casa. Se fue caminando. En la esquina de la propiedad hay una cámara de seguridad pública, que graba a 360 grados, así que esperamos que eso ayude a la investigación para saber qué hizo después y detenerlo".
La denuncia fue radicada en el Ministerio Público Fiscal donde, según el nieto de la anciana, "me dijeron que reciben 300 denuncias de este tipo por semana".
La familia de la jubilada se ocupó de distribuir y viralizar las imágenes del grave episodio para colaborar con la identificación del delincuente. "Nos han dicho que una banda de gitanos tiene esta modalidad delictiva de actuar", agregó el muchacho.
En pocas palabras
- Jubilada de 97 años: fue víctima de una estafa telefónica y despojada de U$S1.700, $1,3 millones y 100 euros en su casa de la Sexta Sección de Ciudad.
- Modus operandi: delincuentes simularon ser familiares para convencer a la víctima de entregar el dinero.
- Investigación en curso: el hecho quedó filmado por cámaras de seguridad y la policía investiga.