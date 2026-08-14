Bajo engaño, despojó a una jubilada de 97 años de 1.700 dólares, $1,3 millones y 100 euros en la Sexta

La víctima del engaño y del despojo de dinero junto con el delincuente fueron filmados por las cámaras de seguridad de la casa.

El despojo a la jubilada de 97 años

Pasadas las 15.45, un hombre ingresó a la casa de la jubilada y ella le entregó todo el dinero.

Luego, se dio cuenta de que se trataba de un robo que había comenzado con un engaño, tras lo cual el delincuente blanqueó la situación y dijo que se iría rápido.

El hombre se fue casi a las 16, pero sus movimientos por la casa y la interacción con la víctima quedaron filmados por cámaras de videoseguridad instaladas en la propiedad.

La familia de la anciana se enteró del grave episodio a eso de las 18, cuando las hijas fueron a visitarla. Comprobaron que estaba en shock y que no había sufrido daños físicos.

El despojo quedó filmado y se hizo viral

"Tenemos todo grabado -explicó el nieto de la víctima- cómo esa persona se desplazó fuera y dentro de la casa. Se fue caminando. En la esquina de la propiedad hay una cámara de seguridad pública, que graba a 360 grados, así que esperamos que eso ayude a la investigación para saber qué hizo después y detenerlo".

La denuncia fue radicada en el Ministerio Público Fiscal donde, según el nieto de la anciana, "me dijeron que reciben 300 denuncias de este tipo por semana".

La familia de la jubilada se ocupó de distribuir y viralizar las imágenes del grave episodio para colaborar con la identificación del delincuente. "Nos han dicho que una banda de gitanos tiene esta modalidad delictiva de actuar", agregó el muchacho.