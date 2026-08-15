Inflación en América Latina: Venezuela y Argentina encabezaron el ranking en julio

Tras 3 meses frenó la desaceleración de la inflación: en julio fue 1,8% en Mendoza y 2,1% en el país.

Los datos fueron recogidos en un ranking que tuvo repercusión en medios internacionales, entre ellos Sputnik News.

Cómo fue la inflación en los principales países de la región

Después de Venezuela y Argentina, los registros de julio mostraron aumentos de precios considerablemente menores.

En Brasil, la variación mensual fue del 0,07%, mientras que Uruguay tuvo una cifra similar.

En Chile, los precios aumentaron 0,1% durante julio.

Perú registró una inflación mensual del 0,29%, mientras que en Colombia la variación fue del 0,17%.

Ecuador, en tanto, todavía no había presentado el dato correspondiente a julio.

Bolivia y Paraguay tuvieron deflación

En el extremo opuesto del ranking se ubicaron Paraguay y Bolivia, los únicos países de la región que registraron una caída mensual de los precios durante julio.

Paraguay tuvo una variación negativa del 0,1%, mientras que Bolivia registró una deflación del 2,79%.

Según los reportes citados, en el caso boliviano la caída de los precios estuvo relacionada principalmente con la normalización del abastecimiento de bienes después de los bloqueos registrados durante mayo y junio.

De esta manera, mientras Venezuela y Argentina encabezaron el ranking regional de inflación mensual, Bolivia y Paraguay mostraron el comportamiento inverso, con una reducción de los precios durante julio.