El gobierno prevé sumar US$10.000 millones más al Banco Central antes de las elecciones de 2027

El impacto del RIGI en las inversiones

El funcionario puso el foco en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), del que hasta el momento se materializaron unos US$4.500 millones. Según explicó, ya se presentaron solicitudes por US$150.000 millones, de los cuales el gobierno aprobó US$50.000 millones, lo que deja todavía un 97% del monto aprobado pendiente de ejecución. Daza sostuvo que las condiciones actuales del país están alineadas con lo que demanda el mundo, tanto por sus recursos naturales como por el rezago acumulado en las últimas décadas, y que solo por un efecto de convergencia la economía debería crecer a un ritmo cercano al 4,5% anual.

Coincidencias con Caputo y Milei

Las palabras de Daza se suman a las de otros funcionarios del equipo económico. El propio Caputo había señalado que el Gobierno maneja distintos escenarios de cara al año próximo, mientras que el presidente Javier Milei afirmó que el país cuenta con entre US$60.000 y US$70.000 millones disponibles para afrontar eventuales tensiones cambiarias en el tramo previo a las elecciones.

En la misma línea, el mandatario destacó que ya están cerradas todas las líneas de financiamiento necesarias para 2026 y 2027, lo que —según su lectura— reduce la presión sobre el mercado cambiario. Ese paquete incluye el swap de monedas con Estados Unidos por US$20.000 millones y la posterior extensión del acuerdo de intercambio con China.

Una meta ya cumplida

Respecto de las reservas del Banco Central que mencionó Daza, la meta de US$10.000 millones fijada para todo 2026 ya fue alcanzada: en lo que va del año, la entidad que conduce Santiago Bausili acumuló más de US$13.500 millones adicionales.

Para sostener ese ritmo de acumulación sin resignar estabilidad cambiaria, el Central incrementó la emisión de pesos sin recurrir a herramientas de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de ese excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en moneda local, con el objetivo de contener eventuales presiones inflacionarias.

El último Informe de Política Monetaria (IPOM) del BCRA señaló que la entidad seguirá reforzando su capacidad de acción para amortiguar el impacto de futuros episodios de tensión financiera, en referencia a lo ocurrido en la previa del proceso electoral de 2025. Según el propio informe, entre el aumento de reservas líquidas, la reducción de activos de baja realización y la recomposición de instrumentos como futuros y swaps, la mejora acumulada en las condiciones de liquidez en moneda extranjera durante los primeros siete meses del año superó los US$20.000 millones.