Con un dólar blue $15 más caro y otra caída del oficial, el BCRA hizo la mayor compra de agosto

El Banco Central volvió a aprovechar la caída del dólar mayorista para engrosar sus reservas, con una compra de U$S57 millones

En consecuencia, la cotización del dólar tarjeta (que incluye el recargo del 30% a cuenta de Ganancias) se sostuvo en los $1.981,84 producto de una leve baja de $3. Aún así fue otra vez la variante más costosa del mercado de cambios.

Qué hizo el BCRA tras la caída del dólar mayorista

En el segmento de contado del mercado mayorista se registró un importante nivel de actividad, con un volumen operado que superó los U$S515,5 millones.

Todo esto fue en medio de una caída de 0,37% de la cotización, hasta los $1.490,50. Con este movimiento, la brecha respecto al techo de la banda cambiaria (fijado en $1.856,10) se amplió hasta un 24,5%, tocando su máximo en casi dos meses.

A ese nivel, el BCRA compró U$S57 millones, la mayor operación en lo que va de agosto y que dejó un total acumulado de reservas superior a los U$S13.500 millones en lo que va del año.

El mercado sigue de cerca las crecientes señales de intervención oficial en diversos frentes, principalmente a través del mercado de futuros y de títulos dólar linked, herramientas utilizadas estratégicamente para contener la volatilidad cambiaria y evitar presiones adicionales sobre los índices de precios en busca de priorizar el proceso de desinflación.

Los dólares financieros y el mercado de futuros

En el ámbito bursátil, las cotizaciones financieras mostraron comportamientos dispares pero contenidos:

Dólar MEP: operó en torno a los $1.524,27 (subió 0,02%).

Dólar Contado con Liquidación (CCL): se ubicó en $1.583,03 (0,03%).

Por el lado de los derivados, los contratos de futuros de dólar registraron bajas marginales en la rueda, anotando pérdidas de entre el 0,1% y el 0,2%. El volumen total negociado en este segmento alcanzó el equivalente a u$s1.061,6 millones (de un total combinado de u$s777 millones en otras operaciones del ámbito bursátil).

El contrato con vencimiento a fines de agosto concentró una parte sustancial del flujo operativo y retrocedió hasta los $1.509,50, mientras que los analistas del sector estiman que el mayorista terminará el mes en $1.505 y proyectan un cierre de año en torno a los $1.619 hacia diciembre