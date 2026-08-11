YPF vendió su participación mayoritaria en Metrogas a Edenor por 780 millones de dólares

La venta de YPF a Edenor todavía no está cerrada: debe obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Edenor se queda con el control de la principal distribuidora de gas

Edenor había formalizado a fines de julio su oferta para adquirir el 70% de Metrogas, participación que estaba en manos de YPF. La propuesta fue presentada junto con Andina PLC, vinculada al grupo Integra Capital.

La puja había comenzado meses atrás con 13 compañías interesadas que presentaron ofertas no vinculantes. En la etapa final quedaron cinco grupos empresarios: el consorcio integrado por Central Puerto y Ecogas, Andina, MSU Energy, Grupo Pierri y Litoral Gas.

Metrogas es la principal distribuidora de gas natural del país y presta servicio a más de 2,4 millones de clientes en la Ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del sur y sudoeste del Gran Buenos Aires.

La operación forma parte de la salida de YPF de activos no estratégicos y busca concentrar inversiones en Vaca Muerta.

El negocio también ganó atractivo en los últimos meses por la situación financiera de la compañía. En julio, Metrogas aprobó el reparto de $100.000 millones en dividendos, el primero desde noviembre de 2001.

Además, uno de los puntos que siguió de cerca el mercado durante el proceso de venta fue la extensión de la licencia de distribución. La concesión vence en diciembre de 2027 y existe una recomendación para extenderla por otros 20 años, hasta 2047, aunque esa definición todavía depende del Poder Ejecutivo.

YPF acelera su salida de activos para poner el foco en Vaca Muerta

La venta de Metrogas se encuadra en la estrategia de YPF de optimizar su portafolio y concentrar sus esfuerzos e inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta. Así lo planteó la propia compañía al comunicar la aceptación de la oferta de Edenor.

El objetivo declarado es avanzar en la transformación de YPF en una compañía enfocada en el shale y consolidarla como un actor energético de escala global.

La operación se suma a otros movimientos de la petrolera para desprenderse de negocios considerados no centrales para esa estrategia. Entre ellos, las áreas maduras que se encuentran en Mendoza.

De hecho, la semana pasada se conoció el acuerdo por los clúster Chachahuén y Mendoza No Operado, ubicados en el sur de Mendoza. El primero fue vendido por U$S200 millones a las empresas locales Energía Mendocina S.A. y Compañía Andina de Petróleo y Gas S.A. El segundo, por U$S 205 millones a San Benito Upstream S.A.U., del grupo Pérez Companc.

YPF también proyecta para 2026 un fuerte nivel de inversiones, con un desembolso anunciado de U$S6.000 millones, destinado principalmente al desarrollo de los recursos no convencionales y al crecimiento de la producción y las exportaciones desde Vaca Muerta.