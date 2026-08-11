Los bancos mantienen el dólar a precio récord: a cuánto lo venderán este martes 11 de agosto

En las últimas semanas, el billete norteamericano llegó varias veces a los $1.520, mismo precio con el que arrancó esta semana y que se mantendrá, al menos, en el inicio de la jornada de este martes.
Justamente, ese valor es el más alto que se ha dado en el año en las pizarras del Banco Nación, el que sirve de referencia para las demás entidades económicas, aunque algunas de estas mostrarán el dólar a un precio más elevado.
El precio del dólar en cada banco este martes 11 de agosto
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este mares 11 de agosto en cada uno de los bancos, cuando empiece la jornada, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.520
- Banco Galicia: $1.520
- Banco ICBC: $1.520
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.526
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.520
- Banco Patagonia: $1.520
- Banco Hipotecario: $1.510
- Banco Santander: $1.520
- Brubank: $1.515
- Banco Credicoop: $1.520
- Banco Macro: $1.525
- Banco Piano: $1.520
- Banco de Comercio: $1.515
En tanto, el dólar blue tuvo una suba y aprovechó la estabilidad del oficial para agrandar la brecha. Según las cuevas, el informal se venderá a $1.535 en el comienzo de este martes.
Las cotizaciones del resto de los dólares este martes 11 de agosto
El resto de los dólares también definieron sus precios iniciales para la jornada de este martes. El dólar MEP abrirá con precios que oscilan los $1.523,50 pesos para la compra y los $1.524,90.
En tanto, el denominado dólar contado con liquidación lo hará a un precio de 1.582,80 pesos para la compra y su cotización para la venta se estableció en los 1.583,30 pesos y, finalmente, el dólar tarjeta empezará su cotización a $1.976.
En pocas palabras
- Dólar: Los bancos mantienen el precio récord del dólar este martes 11 de agosto.
- Cotización: El billete norteamericano arranca la jornada a $1.520, su valor más alto del año.
- Brecha: El dólar blue sube a $1.535, ampliando la diferencia con el oficial.