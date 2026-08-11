"Yo deseaba mostrarle el mundo": la tierna despedida de la madre de la nena de 3 años que murió al caer su auto al lago

“Yo deseaba mostrarle el mundo tal como lo veo, con sus maravillas, con sus injusticias también. Y se lo mostré. Con su corta edad, pudo comprenderlo bastante, a fuerza de preguntas y repreguntas. Pudo disfrutar la montaña, el bosque, la nieve, el lago. Fueron tres años compartidos, pero lo fueron todo. Te amo, hija. Fuiste brillante y seguirás brillando en el recuerdo de todos los que te conocieron”.

Tanto Eugenia como Agustín, su pareja, remarcaron que encuentran serenidad al recordar a "Fide" sonriente y activa. Criada entre bosques y laderas nevadas, la pequeña esperaba con entusiasmo la excursión prevista hacia el cerro Catedral, habiendo elegido ella misma su abrigo y peinado para la ocasión antes de que el destino cambiara drásticamente los planes.

El trágico desenlace en una pendiente congelada

El fatídico suceso tuvo lugar en el barrio Villa Don Orione, a la altura del kilómetro 15 de la avenida Exequiel Bustillo. Al intentar maniobrar para salir a la calzada principal, el rodado familiar perdió adherencia sobre una huella de hielo, derrapó de costado y dio múltiples tumbos por el barranco hasta quedar sumergido a más de 20 metros de profundidad.

Pese a los desesperados intentos de rescate dentro del habitáculo en penumbras y bajo el agua helada, la niña no pudo ser desprendida de su butaca a tiempo. La intervención de buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina permitió recuperar el cuerpo horas más tarde, mientras sus progenitores eran asistidos en el Sanatorio San Carlos por cuadros de hipotermia.

Homenaje a orillas del agua y solidaridad vecinal

Acompañados por familiares que viajaron de urgencia desde distintos puntos del país, los padres decidieron despedir a Fidelina con una ceremonia especial que refleje la esencia de su infancia: