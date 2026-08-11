En medio de una conmoción que traspasó las fronteras de San Carlos de Bariloche, las palabras de Eugenia lograron conmover a miles de personas. Lejos de quedar atrapada únicamente en el espanto de los minutos bajo el agua, la madre de Fidelina, la nena de 3 años que perdió la vida tras caer con su vehículo a las profundidades del lago Nahuel Huapi, eligió canalizar su despedida a través de una emotiva carta pública que celebra la luminosidad y la plenitud de la infancia de su hija.
"Yo deseaba mostrarle el mundo": la tierna despedida de la madre de la nena de 3 años que murió al caer su auto al lago
Con el corazón atravesado por el dolor pero eligiendo honrar cada instante compartido, Eugenia dedicó un conmovedor mensaje a su pequeña hija tras el fatal desenlace en Bariloche. El recuerdo de una niña curiosa que amaba la naturaleza, el homenaje frente al agua y el pedido a los vecinos.
El mensaje sintetiza el lazo indestructible construido durante estos tres años en el sur argentino, destacando la curiosidad innata de la pequeña y su amor por los paisajes cordilleranos., como así también lo mucho que la extrañará su madre, que debió tomar la dura decisión de salvarse presumiendo que la pequeña había muerto y la de su padre.
La emotiva carta: "Fueron tres años compartidos, pero lo fueron todo"
A través de un escrito cargado de sensibilidad, la madre repasó cómo fue la crianza de Fidelina en contacto permanente con el entorno patagónico y la forma en que juntas descubrían la realidad cotidiana:
“Yo deseaba mostrarle el mundo tal como lo veo, con sus maravillas, con sus injusticias también. Y se lo mostré. Con su corta edad, pudo comprenderlo bastante, a fuerza de preguntas y repreguntas. Pudo disfrutar la montaña, el bosque, la nieve, el lago. Fueron tres años compartidos, pero lo fueron todo. Te amo, hija. Fuiste brillante y seguirás brillando en el recuerdo de todos los que te conocieron”.
Tanto Eugenia como Agustín, su pareja, remarcaron que encuentran serenidad al recordar a "Fide" sonriente y activa. Criada entre bosques y laderas nevadas, la pequeña esperaba con entusiasmo la excursión prevista hacia el cerro Catedral, habiendo elegido ella misma su abrigo y peinado para la ocasión antes de que el destino cambiara drásticamente los planes.
El trágico desenlace en una pendiente congelada
El fatídico suceso tuvo lugar en el barrio Villa Don Orione, a la altura del kilómetro 15 de la avenida Exequiel Bustillo. Al intentar maniobrar para salir a la calzada principal, el rodado familiar perdió adherencia sobre una huella de hielo, derrapó de costado y dio múltiples tumbos por el barranco hasta quedar sumergido a más de 20 metros de profundidad.
Pese a los desesperados intentos de rescate dentro del habitáculo en penumbras y bajo el agua helada, la niña no pudo ser desprendida de su butaca a tiempo. La intervención de buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina permitió recuperar el cuerpo horas más tarde, mientras sus progenitores eran asistidos en el Sanatorio San Carlos por cuadros de hipotermia.
Homenaje a orillas del agua y solidaridad vecinal
Acompañados por familiares que viajaron de urgencia desde distintos puntos del país, los padres decidieron despedir a Fidelina con una ceremonia especial que refleje la esencia de su infancia:
- Tributo en la orilla: Familiares y amigos se congregaron frente a la playa para recordarla en comunidad y “tirar piedritas al agua, como a ella le gustaba”.
- Campaña de recolección: La familia solicitó a navegantes, deportistas náuticos y residentes costeros de Bariloche que estén atentos ante la posible aparición de juguetes, prendas o elementos de la menor que hayan quedado a la deriva en el lago, a fin de conservarlos como recuerdo.
En pocas palabras
- Madre conmovedora: Dedicó un mensaje a su hija fallecida en Bariloche.
- Trágico accidente: El auto cayó al lago Nahuel Huapi por una pendiente helada.
- Despedida emotiva: Familiares y amigos homenajearon a la niña junto al agua.