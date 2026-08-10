Francisco Iván Santos, de 19 años, quedó libre este lunes pasado el mediodía, bajo fianza de $10 millones, y seguirá acusado de causar el accidente fatal donde murió un hombre de 43 años. La esposa del fallecido y los dos hijos salieron heridos y están internados.
Quedó libre bajo fianza de $10 millones el acusado de causar el accidente fatal en el Acceso Este
El muchacho de 19 años sigue bajo proceso por homicidio culposo y lesiones culposas graves agravadas. Se lo acusa de chocar a una familia: 1 muerto y 3 heridos
Así lo dispuso la fiscal de Tránsito Giselle Lana, tal como fue comunicado oficialmente por el Ministerio Público Fiscal.
El sábado al mediodía, Santos conducía un Jeep por el Acceso Este en dirección al centro; el vehículo -que según testigos circulaba a altísima velocidad- se estrelló contra un guardarrail, hizo dos trompos y chocó a la camioneta Nissan en la que viajaban Claudio Assenza, de 43 años; la esposa, Antonela Murga, y dos hijos del matrimonio.
Los vehículos destrozaron el guardarrail derecho, cayeron desde el puente y se estrellaron sobre la calle Alberdi de Guaymallén, frente a la Terminal de Ómnibus.
Assenza murió en el acto. La esposa y los hijos fueron hospitalizados de inmediato.
Santos salió ileso y quedó detenido. Lo asiste el abogado Federico Ábalos, que gestionó la liberación.
Ese mismo día quedó imputado por los delitos de homicidio culposo -en perjuicio de Claudio Assenza- y lesiones culposas graves agravadas por ser más de una las víctimas en concurso ideal, en perjuicio de la esposa y los dos hijos del fallecido.
La mujer está internada en el Hospital Central y los niños en el Notti.
En pocas palabras
- Conductor liberado: el joven de 19 años acusado de causar un accidente fatal en el Acceso Este fue liberado bajo fianza.
- Hechos del accidente: el acusado habría provocado el choque múltiple tras perder el control de su vehículo a alta velocidad.
- Consecuencias: el siniestro resultó en una víctima fatal y tres heridos, todos integrantes de una misma familia.