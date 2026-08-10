Quedó libre bajo fianza de $10 millones el acusado de causar el accidente fatal en el Acceso Este

La escena de la tragedia del Acceso Este y Alberdi tras la caída de los vehículos desde el puente. El accidente está bajo investigación.

Los vehículos destrozaron el guardarrail derecho, cayeron desde el puente y se estrellaron sobre la calle Alberdi de Guaymallén, frente a la Terminal de Ómnibus.

Assenza murió en el acto. La esposa y los hijos fueron hospitalizados de inmediato.

Santos salió ileso y quedó detenido. Lo asiste el abogado Federico Ábalos, que gestionó la liberación.

Ese mismo día quedó imputado por los delitos de homicidio culposo -en perjuicio de Claudio Assenza- y lesiones culposas graves agravadas por ser más de una las víctimas en concurso ideal, en perjuicio de la esposa y los dos hijos del fallecido.

La mujer está internada en el Hospital Central y los niños en el Notti.