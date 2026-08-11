Cierra el hipermercado Libertad y sus dueños negocian la venta a un grupo mendocino

Mientras las negociaciones con el gremio y un grupo empresario interesado en adquirir el híper siguen, el local liquida stocks. Sus góndolas cada vez más vacías muestran en el efecto de rebajas de hasta 80% en algunas líneas de productos.

Los trabajadores de Libertad y la pelea por la indemnización

Libertad emplea a 75 trabajadores, de los cuales 68 están dentro del convenio de comercio y terminarían de desvincularse a fin de mes. Un 40% de ellos trabajan desde la llegada de Libertad a Mendoza, de la mano del grupo cordobés Dinosaurio.

Por eso, el martes 18 habrá una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo con el CEC (Centro Empleados de Comercio). La propuesta de indemnización, que según el gremio resulta insuficiente, es un punto neurálgico.

Para Fernando Ligorria, titular del CEC "es inferior al 100% que dice la ley y en cuotas, cuando muchos se desvincularon antes con 95%. La firma, que ahora va por un negocio inmobiliario no quiere afrontar la antigüedad de muchos de ellos".

No es el primer cambio de manos de Libertad, aunque estuvo la mayor parte de su existencia en poder de Casino.

En venta: un grupo empresario mendocino, candidato

Mientras, el holding salvadoreño Callejas no pierde el tiempo. Y si bien las ofertas para quedarse con la tienda empiezan a llegar y el traspaso se negocia en secreto, todo indica que la tienda no estará mucho tiempo vacía.

Hasta ahora, un par de conocidos mayoristas sondearon condiciones para hacer una propuesta. De la nómina inicial, una cadena con presencia en varios puntos del Gran Mendoza es la que parece llegar al sprint final: Granja Benedetti.

Restaría sólo una cuestión por despejar: la familia Benedetti, que cuenta con 27 sucursales en formato minimercado en el Gran Mendoza, sólo aspira a adquirir una parte de la superficie para hacer pie en esa barriada al oeste de Godoy Cruz.

Antes, en mayo, La Anónima, cadena de origen patagónico de la familia Braun, había abrochado una megaoperación por 12 de las 14 sucursales de Libertad en el país. Pero el acuerdo incluyó a San Juan y dejó afuera a Mendoza.