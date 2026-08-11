Una tragedia desgarradora conmociona a la provincia de Córdoba. En cuestión de segundos, la vida de una familia cambió para siempre en el barrio Villa La Lonja, luego de que Salvador, un nene de apenas 3 años, fuera atacado de manera feroz por un perro pitbull mestizo en un lote desocupado colindante a su vivienda.
"Los perros me lo estaban comiendo": el desgarrador relato de la mamá del nene de 3 años que murió atacado por un pitbull
Claudia, la madre del pequeño Salvador, relató entre lágrimas los horribles minutos en que encontró a su hijo malherido en un terreno baldío. La Justicia imputó por homicidio culposo al presunto responsable del animal
Tras el fatal desenlace, la madre de la víctima rompió el silencio para visibilizar el horror de la escena que le tocó presenciar, mientras la Justicia cordobesa avanza en las primeras medidas procesales para determinar las responsabilidades penales sobre el cuidado y la custodia del animal.
La secuencia del horror en Villa La Lonja: un descuido de segundos
El trágico episodio ocurrió este domingo pasado el mediodía, mientras la familia realizaba sus actividades cotidianas. El padre del niño se encontraba lavando una camioneta sobre la vereda, mientras su esposa había ingresado un instante a la cocina. En ese breve lapso, el pequeño caminó unos metros hacia un terreno baldío donde existía una edificación precaria.
Al notar la ausencia del menor, la mujer salió de inmediato a buscarlo y se topó con una escena dantesca:
“Estaba el papá acá lavando la camioneta y yo entré a cocinar, prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por el Salvi. Me fijo y no estaba. Cuando lo vi, ya los perros me lo estaban comiendo. Lo que yo vi es una cosa que no... es una tragedia. Es algo tremendo”, relató Claudia visiblemente conmocionada.
Pese a los esfuerzos por socorrerlo, el niño sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte poco después.
"El dueño tiene que pagar": el pedido de justicia y tenencia responsable
Según el testimonio de los propios vecinos del sector, el animal se encontraba en un estado general de abandono y deambulaba por el predio, siendo alimentado de manera esporádica por los habitantes de la zona ante la falta de cuidado directo de sus poseedores.
Ante esta situación, la familia del pequeño exigió la máxima pena para el responsable de la propiedad y del animal: “Quiero justicia por mi hijo, que esa persona vaya presa. Lo único que quiero es que esto no le vuelva a pasar a ningún otro niño más”reclamó Claudia, mientras que la abuela del niño, Brenda, apuntó hacia el dueño del perro también y dijo: “El perro actuó porque es perro, el dueño sí razona y piensa. El que tiene que pagar todo esto es el dueño. Que la gente sea consciente, que los tengan como tienen que tenerlos”.
Imputación por homicidio culposo: la situación judicial del acusado
En las últimas horas, la causa a cargo del Ministerio Público Fiscal de Córdoba registró sus primeros movimientos de relevancia. Un hombre mayor de edad que residía en el terreno baldío se presentó ante los tribunales y quedó formalmente imputado por el delito de homicidio culposo.
No obstante, las autoridades judiciales dispusieron que el sujeto permanezca en libertad mientras se completan las pericias clave del expediente:
- Estudios forenses: Se aguardan los resultados definitivos de la autopsia practicada al cuerpo del menor.
- Averiguaciones de custodia: Los investigadores buscan determinar con precisión si existió abandono de persona o negligencia grave en la custodia del animal por parte de las personas que habitaban la finca.
En pocas palabras
- Tragedia en Córdoba: Un niño de 3 años murió tras ser atacado por un perro pitbull mestizo.
- Relato desgarrador: La madre describió el horror de encontrar a su hijo herido mientras los perros lo atacaban.
- Imputación judicial: El responsable del animal fue imputado por homicidio culposo y se investiga la tenencia responsable.