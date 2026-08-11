"Los perros me lo estaban comiendo": el desgarrador relato de la mamá del nene de 3 años que murió atacado por un pitbull

Al notar la ausencia del menor, la mujer salió de inmediato a buscarlo y se topó con una escena dantesca:

“Estaba el papá acá lavando la camioneta y yo entré a cocinar, prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por el Salvi. Me fijo y no estaba. Cuando lo vi, ya los perros me lo estaban comiendo. Lo que yo vi es una cosa que no... es una tragedia. Es algo tremendo”, relató Claudia visiblemente conmocionada.

Pese a los esfuerzos por socorrerlo, el niño sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte poco después.

"El dueño tiene que pagar": el pedido de justicia y tenencia responsable

Según el testimonio de los propios vecinos del sector, el animal se encontraba en un estado general de abandono y deambulaba por el predio, siendo alimentado de manera esporádica por los habitantes de la zona ante la falta de cuidado directo de sus poseedores.

Ante esta situación, la familia del pequeño exigió la máxima pena para el responsable de la propiedad y del animal: “Quiero justicia por mi hijo, que esa persona vaya presa. Lo único que quiero es que esto no le vuelva a pasar a ningún otro niño más”reclamó Claudia, mientras que la abuela del niño, Brenda, apuntó hacia el dueño del perro también y dijo: “El perro actuó porque es perro, el dueño sí razona y piensa. El que tiene que pagar todo esto es el dueño. Que la gente sea consciente, que los tengan como tienen que tenerlos”.

Imputación por homicidio culposo: la situación judicial del acusado

En las últimas horas, la causa a cargo del Ministerio Público Fiscal de Córdoba registró sus primeros movimientos de relevancia. Un hombre mayor de edad que residía en el terreno baldío se presentó ante los tribunales y quedó formalmente imputado por el delito de homicidio culposo.

No obstante, las autoridades judiciales dispusieron que el sujeto permanezca en libertad mientras se completan las pericias clave del expediente: