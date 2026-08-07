Dos perros Bull Terrier mordieron a un hombre: demandó a sus dueños y deberán indemnizarlo con $2.700.000

El fallo fue dictado por la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que confirmó la responsabilidad de los propietarios de los animales y rechazó el reclamo contra el consorcio del barrio, al considerar que no incumplió las obligaciones que le imponía el reglamento interno.

El hecho ocurrió el 18 de agosto de 2022, cuando el hombre caminaba junto a un Schnauzer mini por el interior del barrio privado. En ese momento, dos perros de raza Staffordshire Bull Terrier salieron de un lote y atacaron a la mascota.

Al intentar separarlos, el hombre sufrió lesiones en una mano. Según relató en la demanda, los animales mordían a su perro mientras varios vecinos intentaban ayudarlo a controlar la situación.

El hecho fue respaldado por los testigos, que declararon ante la Justicia, y por un peritaje informático que analizó las cámaras del barrio.

El informe concluyó que los dos perros estaban sueltos por las calles internas del lote.

El ataque de los Bull Terrier: la lesión que sufrió el hombre

La documentación médica acreditó que el hombre padeció una fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha. Días después fue operado para reducir la fractura y colocar material de osteosíntesis.

La pericia médica determinó además que quedó con una “incapacidad física parcial y permanente del 11%, producto de las secuelas funcionales y de la cicatriz que dejó la intervención”.

La Cámara recordó que el Código Civil y Comercial establece una “responsabilidad objetiva” por los “daños causados por animales”. En ese sentido, sostuvo que “los propietarios no lograron demostrar ninguna circunstancia que los eximiera de responder por el ataque”.

Fuente: tn.com.ar