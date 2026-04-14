La localidad británica de Leaden Roding se encuentra conmocionada tras la muerte de Jamie-Lea Biscoe, una joven de 19 años que perdió la vida este viernes tras ser atacada por su propia mascota, una perra de siete años llamada Shy. Así lo informó el sitio The Guardian, en Reino Unido.
Una joven de 19 años murió desangrada tras un feroz ataque de su perra
Su padre la encontró en la habitación con mordeduras en el cuello. El animal, una cruza de galgo que la familia consideraba "dócil", le causó heridas fatales. El progenitor pidió sacrificar al animal
El cuerpo fue descubierto por su padre, Jack Biscoe (37), quien encontró a su hija desplomada en su dormitorio con graves heridas de mordida en la garganta. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, los paramédicos no pudieron reanimarla y fue declarada muerta en el lugar.
Perra mató a su humana: "Pensé que podía confiar en ella", dijo el padre
La tragedia ha dejado una huella de dolor e incredulidad en el entorno familiar. Según relató el padre de la víctima, la perra -una Lurcher Cross (cruza de galgo con otra raza)- era considerada un miembro más de la familia y el vínculo con Jamie-Lea era estrecho.
“Pensé que podía confiar en ese perro con mi vida y me quitó la de mi hija”, expresó Jack con angustia. “Era la más suave y dócil, su mejor amiga. Aun así, la mató”.
Tras el ataque, el hombre fue contundente respecto al destino del animal, que actualmente se encuentra bajo custodia policial: “Pedí que la sacrifiquen. No quiero volver a verla nunca más; simplemente creo que no debería seguir viviendo”.
Investigación en curso
La Policía de Essex confirmó la incautación del animal y el inicio de las pericias para determinar con precisión su raza, aunque las primeras informaciones indican que se trata de un ejemplar de Lurcher, conocidos por ser perros sensibles y afectuosos, pero con un fuerte instinto de caza.
El subcomisario Stuart Hooper manifestó el pesar de la fuerza ante el hecho: “Nuestros pensamientos están con los seres queridos de Jamie-Lea. Su joven vida fue truncada de forma trágica. Es una situación inimaginable”.
Se espera que en las próximas horas se realice la autopsia para confirmar la causa exacta del fallecimiento, mientras la comunidad debate sobre los riesgos imprevisibles de los animales domésticos, incluso en entornos de aparente seguridad.