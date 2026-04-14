Una joven de 19 años murió desangrada tras un feroz ataque de su perra

“Pensé que podía confiar en ese perro con mi vida y me quitó la de mi hija”, expresó Jack con angustia. “Era la más suave y dócil, su mejor amiga. Aun así, la mató”.

Tras el ataque, el hombre fue contundente respecto al destino del animal, que actualmente se encuentra bajo custodia policial: “Pedí que la sacrifiquen. No quiero volver a verla nunca más; simplemente creo que no debería seguir viviendo”.

Investigación en curso

La Policía de Essex confirmó la incautación del animal y el inicio de las pericias para determinar con precisión su raza, aunque las primeras informaciones indican que se trata de un ejemplar de Lurcher, conocidos por ser perros sensibles y afectuosos, pero con un fuerte instinto de caza.

El subcomisario Stuart Hooper manifestó el pesar de la fuerza ante el hecho: “Nuestros pensamientos están con los seres queridos de Jamie-Lea. Su joven vida fue truncada de forma trágica. Es una situación inimaginable”.

Se espera que en las próximas horas se realice la autopsia para confirmar la causa exacta del fallecimiento, mientras la comunidad debate sobre los riesgos imprevisibles de los animales domésticos, incluso en entornos de aparente seguridad.