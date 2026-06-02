Ni el tomate, ni la lechuga: la verdura que puede ocasionarle un infarto a tu gato

Por qué el pepino puede provocar un gran susto en tu gato

Sucede que, cuando tu gato está desconcentrado, ese pepino no es una verdura inofensiva: es una serpiente venenosa que se ha colado en su territorio para atacarlo.

Al percibir la supuesta amenaza, el organismo del felino libera una cantidad masiva de adrenalina y cortisol. El ritmo cardíaco se dispara en milisegundos para permitir una huida desesperada.

La pregunta de muchos dueños es si un susto puede provocar un infarto en un gato, y la respueta de los veeterinarios es sí. También puede provocarse un gran pico de estrés.

gato, pepino El pepino puede ser un alimento muy beneficioso para los gatos.

Si analizamos el pepino estrictamente como alimento, no es una verdura tóxica para el gato. De hecho, al estar compuesto por un 95% de agua, puede ser un snack refrescante y bajo en calorías si se corta y se ofrece.

A diferencia del ajo, la cebolla o el puerro (que sí contienen compuestos que destruyen los glóbulos rojos del animal), el pepino es digerible. El peligro nunca ha estado en su valor nutricional, sino en el factor sorpresa que muchos dueños no tienen en cuenta a la hora de hacer una broma.

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