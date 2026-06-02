Ni el tomate, ni la lechuga: la verdura que puede ocasionarle un infarto a tu gato

Internet está lleno de videos donde vemos a un felino saltar por los aires, completamente aterrorizado, al descubrir una verdura alargado y verde a sus espaldas mientras come. Aunque para millones de usuarios esto resulta divertido, la realidad detrás del fenómeno es alarmante, teniendo en cuenta que puede poner en riesgo la salud de tu mascota.
Para entender por qué un simple pepino puede llevar al límite el corazón de tu gato, debes tener en cuenta el instinto cazador de esta mascota.
Por qué el pepino puede provocar un gran susto en tu gato
Sucede que, cuando tu gato está desconcentrado, ese pepino no es una verdura inofensiva: es una serpiente venenosa que se ha colado en su territorio para atacarlo.
Al percibir la supuesta amenaza, el organismo del felino libera una cantidad masiva de adrenalina y cortisol. El ritmo cardíaco se dispara en milisegundos para permitir una huida desesperada.
La pregunta de muchos dueños es si un susto puede provocar un infarto en un gato, y la respueta de los veeterinarios es sí. También puede provocarse un gran pico de estrés.
Si analizamos el pepino estrictamente como alimento, no es una verdura tóxica para el gato. De hecho, al estar compuesto por un 95% de agua, puede ser un snack refrescante y bajo en calorías si se corta y se ofrece.
A diferencia del ajo, la cebolla o el puerro (que sí contienen compuestos que destruyen los glóbulos rojos del animal), el pepino es digerible. El peligro nunca ha estado en su valor nutricional, sino en el factor sorpresa que muchos dueños no tienen en cuenta a la hora de hacer una broma.
Alimentos que dañan la salud de los gatos
- Cebolla, ajo, puerro y cebollino: Contienen tiosulfatos que destruyen los glóbulos rojos, lo que puede derivar en una anemia mortal.
- Chocolate y cafeína: Contienen teobromina y estimulantes que afectan su sistema nervioso y cardíaco, provocando arritmias, convulsiones o la muerte.
- Uvas y pasas: Su consumo puede desencadenar un fallo renal agudo incluso en cantidades muy pequeñas.
- Alcohol y masa cruda: Pueden causar intoxicaciones graves, desorientación, problemas respiratorios y fallos multiorgánicos.
- Carne, pescado y huevos crudos: Además de causar desnutrición, conllevan un alto riesgo de contagio de bacterias.