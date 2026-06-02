Mendoza permitió el uso de cannabis para tratamientos en animales enfermos

Este nuevo registro funcionará dentro del provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial y buscará ordenar la prescripción, el acceso, el cultivo, el procesamiento, el transporte y el control de derivados de cannabis destinados a tratamientos en animales.

Uno de los requisitos esenciales es que siempre debe prescribirse bajo indicación de un médico veterinario habilitado y dentro de un sistema de control estatal.

Para qué animales se puede usar cannabis medicinal en Mendoza

La resolución establece que el cannabis medicinal podrá indicarse a todas las especies animales que presenten patologías susceptibles de este tipo de terapias.

Entre los objetivos del Reprovet aparecen el acceso seguro y trazable al cannabis y sus derivados, la protección del bienestar animal, la supervisión profesional de los tratamientos, el control de calidad de los productos y la prevención de desvíos o usos no autorizados.

perro enfermo animales Para prescribir cannabis medicinal en animales los veterinarios deberán inscribirse en un registro.

La norma también incorpora una mirada moderna sobre los animales, al mencionar que distintos pronunciamientos judiciales y políticas públicas los reconocen como seres sintientes y sujetos de protección especial.

Registro de veterinarios autorizados para el uso del cannabis medicinal en animales

Otro de los puntos centrales de la reglamentación es la creación del Registro de Médicos Veterinarios Prescriptores de cannabis medicinal.

Allí deberán inscribirse los profesionales que quieran indicar, prescribir y supervisar estos tratamientos en animales. Para hacerlo, tendrán que acreditar matrícula veterinaria vigente en Mendoza, formación específica en medicina cannabinoide veterinaria y ausencia de sanciones ético-profesionales que los inhabiliten.

La inscripción tendrá una vigencia de 3 años y podrá ser renovada, siempre que el profesional actualice antecedentes, cumpla con la formación continua obligatoria y mantenga un desempeño acorde a los estándares del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial.

caballo enfermo veterinario animales cannabis medicinal Los animales que reciban cannabis medicinal también deberán quedar registrados.

El veterinario prescriptor será responsable de evaluar clínicamente al paciente animal, emitir la receta correspondiente, hacer el seguimiento terapéutico, registrar la historia clínica y cargar la información sanitaria en los sistemas oficiales.

Esta habilitación no autoriza automáticamente al veterinario a cultivar o producir cannabis. Para eso es necesario un trámite específico.

Inscripción de animales para el uso de cannabis medicinal

Los animales que accedan a estos tratamientos deberán ser inscriptos por el veterinario tratante en la plataforma oficial del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial.

Su historia clínica deberá incluir reseña, anamnesis, motivo de consulta, estudios complementarios, diagnóstico, consentimiento informado del tutor responsable, datos del animal y del tutor, vía de administración, dosis indicada en miligramos por mililitro y justificación técnica del preparado elegido.

Los derivados de cannabis provenientes de cultivos autorizados sólo podrán utilizarse con fines terapéuticos, medicinales, paliativos del dolor o de investigación autorizada.

Además, los cuidadores de esos animales recibirán un certificado oficial que les permitirá tener, administrar o resguardar los preparados de cannabis medicinal indicados por el veterinario.

perro enfermo animales veterinario cannabis medicinal La autorización para prescribir cannabis medicinal a animales no implica el cultivo.

Claro está, ese certificado tampoco habilita al dueño, tutor, responsable del animal a sembrar, cultivar, elaborar, vender, ceder ni distribuir cannabis o sus derivados.

Cómo ser veterinario cultivador de cannabis para animales

Podrán solicitar el permiso médicos veterinarios cultivadores, asociaciones civiles o fundaciones habilitadas por el Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial. En todos los casos, el destino deberá ser exclusivamente el tratamiento de pacientes animales registrados y activos dentro del programa.

Para médicos veterinarios cultivadores, la norma fija como máximo 16 plantas por año en cultivo exterior, en una superficie de hasta 20 metros cuadrados, para cubrir hasta 150 pacientes registrados activos.

En cultivo interior, el límite será de 35 plantas por ciclo, con hasta 4 ciclos productivos por año, en una superficie de hasta 15 metros cuadrados. Eso equivale a un máximo anual de 140 plantas, también para hasta 150 pacientes.

En el caso de asociaciones civiles y fundaciones con objeto médico veterinario, los topes serán mayores: hasta 32 plantas por año en exterior, en 40 metros cuadrados, para hasta 300 pacientes animales activos. En interior, podrán tener hasta 70 plantas por ciclo, con 4 ciclos como máximo, en 30 metros cuadrados, lo que equivale a 280 plantas anuales.

Cómo será el control del cannabis medicinal en animales

La reglamentación establece que los derivados de cannabis destinados al uso veterinario deberán cumplir estándares de calidad, inocuidad, trazabilidad y control sanitario. Para eso, tendrán que ser analizados por laboratorios acreditados por el Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial.

Además, todo tratamiento con derivados cannábicos exigirá el consentimiento informado del tutor responsable del animal.

El transporte de cannabis medicinal, extractos, derivados o formulaciones autorizadas sólo podrá hacerse por personas o entidades habilitadas ante el registro. También deberá contar con documentación respaldatoria y realizarse exclusivamente entre domicilios declarados.

La resolución prohíbe modificar cantidades o desviar productos hacia destinos no autorizados sin permiso previo.

Esta nueva norma sobre el uso del cannabis medicinal en animales entrará en vigencia desde este miércoles.