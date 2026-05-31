El nieto del Flaco Spinetta une arte y amor en Mendoza para salvar del maltrato a los animales

Benicio Mutti Spinetta pinta un cuadro para subasta en Fundacion Pempa Benicio Mutti Spinetta pintó una obra in situ, rodeado de caballos en el refugio de la Fundación Pempa. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

"Vamos seguido a visitar a la familia a Mendoza, me encanta. Con Cata tenemos un dúo que surgió muy naturalmente; es rock, folk, pop y tiene una cuota mística, es un cancionero", declaró Benicio en diálogo con Diario UNO, y manifestó sentirse plenamente integrado a la escena mendocina aunque con su novia convivan en Buenos Aires.

Su última visita a Mendoza fue particular. Tuvo un propósito que trasciende lo artístico: el compromiso con la Fundación Pempa para rescatar animales maltratados, sobre todo caballos y burros.

El nieto del Flaco Spinetta pintó rodeado de caballos

Por iniciativa de la artista visual local Gabriela Scordo y Lula Balsells Miró -diputada provincial que tiene un fuerte compromiso con el cuidado animal-, Benicio Mutti Spinetta se sumó a la movida solidaria Arte con Propósito.

En el refugio que la ONG tiene en Maipú, el artista realizó una intervención pictórica en vivo, rodeado de los animales rescatados, para crear una obra que será subastada a beneficio de la entidad.

Benicio Mutti Spinetta pinta un cuadro para subasta en Fundacion Pempa junto a su novia mendocina Catalina Segura Mientras su novio pintaba, Catalina Segura cantaba en el predio de la fundación, ubicado en Coquimbito. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La jornada fue una verdadera performance multidisciplinaria. Mientras Benicio pintaba a un costado de la tranquera, su novia Catalina cantaba entre los corrales y los caballos celebraban el acto con relinchos, creando un clima de sanación y respeto mutuo.

El resultado es una pieza de arte pictórico cargada de simbolismo que busca recaudar fondos para sostener una estructura que hoy protege a casi 80 equinos rescatados de situaciones críticas, desde la tracción a sangre hasta la faena clandestina.

El "Río Rojo" de un Spinetta comprometido con el cuidado animal

Durante la entrevista, Benicio detalló cómo fue el proceso creativo en contacto directo con los caballos del refugio. "No medito mucho lo que voy a pintar. Me salió un paisaje bien mendocino, con montañas, y un río rojo. Siento que el sufrimiento que estos animales han llevado consigo está ahí, en ese río, entre tanta belleza", explicó el artista sobre su obra, la cual tituló "Río Rojo".

Si bien el cuadro fue pintado en vivo en el refugio de la Fundación Pempa, el nieto de Luis Alberto Spinetta dará los detalles finales de su obra antes que sea subastada.

Benicio Mutti Spinetta pinta un cuadro para subasta en Fundacion Pempa junto a su novia mendocina Catalina Segura El nieto del Flaco Spinetta y su novia, la mendocina Catalina Segura posan con el equipo de la Fundación Pempa. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Esta pieza será la estrella de una subasta programada para octubre o noviembre, según anticipó Gabriela Scordo, y se espera la participación de obras de otros artistas locales y foráneos.

"Es impactante ver a esos caballos conociendo de dónde vienen y verlos ahora tan bien cuidados. Pasaron de un infierno a estar felices", reflexionó Benicio, quien también busca con esta acción impulsar la Ley Ágata en Mendoza para endurecer las penas por maltrato animal.

Más de 500 animales rescatados en 11 años

La labor que Benicio Mutti Spinetta apoya tiene detrás una historia de esfuerzo incansable. Yesica Valenzuela, presidenta de la Fundación Pempa, recordó que la ONG nació en 2014 tras el rescate de China Duquesa, una yegua que quedó ciega por los golpes que le daban.

"Somos la única ONG de Mendoza dedicada al rescate de caballos y la más grande de Cuyo. En casi 11 años llevamos más de 500 rescates", destacó al dar una idea de los enormes costos operativos que Pempa tiene para funcionar.

Benicio Mutti Spinetta pinta un cuadro para subasta en Fundacion Pempa El joven actor, músico y artista plástico conoció las instalaciones de la ONG y las duras historias de los animales que rescatan del maltrato. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Actualmente, la fundación enfrenta una situación crítica por la alta demanda de rescates de animales. "Tenemos 78 caballos a cargo. Muchos vienen de mafias de faena clandestina o maltrato extremo. Además de los que están en el predio de Maipú, pagamos pensiones en hogares de tránsito porque superamos nuestra capacidad", detalló Valenzuela.

El aporte de artistas como Benicio es vital para cubrir alimentación, medicación y cirugías complejas, según consideraron desde la entidad. De ahí que una subasta de arte prendió como una iniciativa necesaria en el equipo de Pempa cuando la artista Gabriela Scordo la propuso.

El arte como puente entre familias y animales

Para Benicio Mutti Spinetta, la colaboración con Pempa no es más que un gesto que confirma su forma de entender el mundo. "Siento que un arte termina retroalimentando a los otros, como pasa con las acciones cotidianas de la vida", afirma quien con 23 años divide sus días entre la actuación -protagonizó recientemente la película "Emi"-, la música y la intervención de ropa vintage.

Y su pareja, Catalina Segura, es su gran aliada en este camino: "Ella es muy teatral, baila de toda la vida, compone hermosas canciones y hace diseños gráficos increíbles". Incluso, el artista reconoce que Catalina "es más multifacética que yo".

Benicio Mutti Spinetta pinta un cuadro para subasta en Fundacion Pempa junto a su novia mendocina Catalina Segura La joven pareja regaló música y pinceladas al aire del refugio de animales de la Fundación Pempa. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Esta sinergia entre Benicio y Catalina no solo se queda en lo amoroso y profesional, sino que ha unido a dos familias de artistas. "Hay una conexión muy fuerte también de nuestras familias, sobre cómo me siento yo con su familia y cómo se siente ella con la mía", dice el nieto de Spinetta que ingresó a un hogar reconocido para el ambiente cultural de Mendoza como es el del talentoso músico, cantante, artista plástico y performer Javier Segura.

Ese "combo" multiartístico también le cabe al joven Spinetta, quien admite que de igual modo cada proyecto requiere una inmersión absoluta. "Si llega un proyecto de actuación, hay un punto que te tenés que sumergir en eso y pausar todo lo otro", explica sobre su método de trabajo, el cual le permite generar vínculos profundos con los elencos durante los meses de rodaje o con la soledad de un bastidor cuando prepara sus muestras de arte.

El nieto de Spinetta interviene ropa usada y la vende en ferias

La inquietud creativa de Benicio Mutti Spinetta lo lleva a explorar soportes poco convencionales. Actualmente dedica parte de su tiempo a intervenir ropa usada para darle una "nueva vida", transformando prendas manchadas o antiguas en piezas únicas que luego vende en espacios de diseño y ferias pop-up.

"Mis amigos me empiezan a dar ropa para que yo las transforme... Cada prenda es única", relata sobre esta faceta que combina el reciclaje con el arte visual. El año pasado, esta dedicación al dibujo y la pintura lo llevó a realizar su primera muestra individual en una galería en Buenos Aires, un proceso de dos meses de trabajo solitario que calificó como un gran desafío personal.

Y su faceta pictórica también se exhibió en un café de la capital de Mendoza a fines del año pasado, de la mano de Gabriela Scordo, quien ahora lo vuelve a convocar para un fin solidario a beneficio de los animales.

Benicio Mutti Spinetta pinta un cuadro para subasta en Fundacion Pempa Benicio acaba de estrenar una película que protagoniza, pinta ropa usada y la vende, tiene un proyecto musical con su novia mendocina Catalina Segura y colabora con su arte para sostener una ONG local de protección animal. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

En el ámbito cinematográfico, Mutti Spinetta atraviesa un momento de alta exposición. Recientemente protagonizó la película “Emi” de Ezequiel Erríquez Mena, la cual fue premiada en el Bafici. Y desea que llegue a cines mendocinos, así como se está exhibiendo en salas porteñas.

Es que para él la experiencia de la sala es irremplazable: "Aunque llegue a las plataformas no hay nada más lindo para mí que las películas lleguen a los cines. Que la gente vaya al cine es lo mejor que le puede pasar a una película".

Benicio y Catalina forman un dúo musical para la risa

Este compromiso con la cultura se refleja también en su proyecto musical con Catalina, un disco en gestación que ya suena en vivo en escenarios de Buenos Aires, Uruguay y, por supuesto, Mendoza.

"Con Cata tenemos un dúo que surgió muy naturalmente. Le estamos poniendo mucha energía, más allá de nuestros proyectos solistas. Es rock, folk, pop, es cancionero, digamos. Y tiene una cuota mística también", describe Benicio con la venia de su novia mendocina.

Y remata: "La pasamos muy bien, es divertido el dúo porque no solo es la música, también nos gusta la corporalidad, lo cómico, se vuelve un espectáculo gracioso".

A fin de año se hará la subasta con el cuadro de Benicio Mutti Spinetta

Toda esta efervescencia artística y juvenil de Benicio Mutti Spinetta y de Catalina Segura converge en un campo habitados por animales recuperados en Coquimbito, Maipú. La labor que el músico, actor y pintor apoya tiene detrás una historia de esfuerzo incansable liderada por la Fundación Pempa.

Benicio Mutti Spinetta con Lula Balsells Miró y Gabriela Scordo Lula Balsells Miró, Gabriela Scordo y Benicio Mutti Spinetta. Foto: Gentileza Gabriela Scordo

La impulsora de la movida solidaria para la Fundación Pempa, Gabriela Scordo confirmó que el objetivo es que Benicio Mutti Spinetta regrese a finales de año para la muestra definitiva y subasta.

"La idea es que él esté presente en la subasta y que la difusión sirva para que la gente conozca el laburo tremendo que hace Pempa, que requiere de mucho dinero para subsistir; además de que la acción sirva para concientizar acerca del maltrato animal", concluyó. Los interesados en colaborar pueden encontrar más información en las redes de la fundación (@caballos_pempa).