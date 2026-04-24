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Emergencia económica

La Asociación Pempa necesita juntar $10 millones para pagar las deudas de asistencia a caballos

Tras salvar a caballos del maltrato animal y de la faena, Pempa necesita ayuda económica para pagar veterinarios, cubrir las cirugías y pagar deudas de pasto

Soledad Segade
Editado por Soledad Segade
La Asociación Pempa se dedica al rescate de caballos y burros del maltrato animal y faena clandestina.

La Asociación Pempa se dedica al rescate de caballos y burros del maltrato animal y faena clandestina.

Foto: Gentileza Pempa

La Asociación Pempa (Protectora de Equinos de Mendoza de la Protección de la Fauna) atraviesa en una situación límite en sus finanzas debido a la gran cantidad de caballos que tienen a cargo luego de ser rescatados del maltrato animal y la faena. Para pagar las deudas, y avanzar en los tratamientos, necesitan recaudar más de $10 millones.

La situación de esta organización que sin fines de lucro es crítica. Las atenciones médicas, las cirugías de urgencia, y la necesidad de tratamiento para caballos desnutridos y heridos conlleva un gran gasto económico que ya no pueden solventar por sí solos.

Uno de los ejemplos más recientes es el caso de Iraia, una yegua rescatada hace poco de la faena ilegal, y que tuvo que ser operada debido a que sufrió cólicos, algo que es mortal para los caballos.

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Iraia tuvo que ser operada de urgencia por cólicos. Es uno de los últimos caballos rescatados que está bajo el cuidado de Pempa.

Iraia tuvo que ser operada de urgencia por cólicos. Es uno de los últimos caballos rescatados que está bajo el cuidado de Pempa.

Tras la compleja cirugía y varias ecografías, ella se recupera, aunque permanece internada bajo seguimiento veterinario y en tratamiento para su recuperación. Solo para este caso, los integrantes de Pempa deben pagarle a los veterinarios poco más de $4.500.000, algo que es imposible afrontar sin ayuda de gente de Mendoza o de otras provincias.

Pero el panorama es aún más complejo, ya que la asociación también debe cubrir informes veterinarios, libretas sanitarias y atención constante de otros caballos rescatados que estaban en condiciones deplorables. Entre ellos se encuentran Canelita, Afortunada, Ozzy, Justina, Kyra, Zazil y Marbella, además de Naira, Malú y Zara, todos sobrevivientes del mercado ilegal de carne. Todos estos controles sanitarios suman otros $2.510.000.

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Los últimos caballos que ingresaron a Pempa están desnutridos, en mal estado general y con heridas como consecuencia del maltrato.

Los últimos caballos que ingresaron a Pempa están desnutridos, en mal estado general y con heridas como consecuencia del maltrato.

Además, Pempa también enfrenta el gasto diario de la alimentación a casi 60 equinos. En este momento tienen una deuda de $3.000.000 de pasto, algo básico y vital para que los caballos recuperen su peso y salud. El total de la deuda que hoy asfixia a la asociación supera los $10 millones.

Cómo colaborar con Pempa para el rescate y cuidado de caballos

El trabajo de Pempa es único en Mendoza, ya que no solo rescata y rehabilita caballos y burros, a los que les devuelven la dignidad. Sin embargo, el aumento de los insumos y del forraje pusieron en jaque la continuidad operativa del centro. "Necesitamos de la ayuda de todos para seguir dándoles una oportunidad", expresaron desde la organización.

Caballos Asociación Pempa rescatados
En Pempa, los caballos y burros rescatados no vuelven a ser utilizados para ninguna actividad ni montados.

En Pempa, los caballos y burros rescatados no vuelven a ser utilizados para ninguna actividad ni montados.

Los interesados en ayudar con dinero, pueden hacerlo a traés del alias de la asociación dona.caballos.pempa o comunicarse con ellos a través de la cuenta de Instagram caballos_pempa.

Indicaron que cada aporte es destinado directamente a saldar las cuentas con los proveedores de salud y alimento, permitiendo que Iraia y el resto de los caballos rescatados puedan completar su recuperación.

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