La Asociación Pempa necesita juntar $10 millones para pagar las deudas de asistencia a caballos

caballos Iara Pempa rescates Iraia tuvo que ser operada de urgencia por cólicos. Es uno de los últimos caballos rescatados que está bajo el cuidado de Pempa.

Tras la compleja cirugía y varias ecografías, ella se recupera, aunque permanece internada bajo seguimiento veterinario y en tratamiento para su recuperación. Solo para este caso, los integrantes de Pempa deben pagarle a los veterinarios poco más de $4.500.000, algo que es imposible afrontar sin ayuda de gente de Mendoza o de otras provincias.

Pero el panorama es aún más complejo, ya que la asociación también debe cubrir informes veterinarios, libretas sanitarias y atención constante de otros caballos rescatados que estaban en condiciones deplorables. Entre ellos se encuentran Canelita, Afortunada, Ozzy, Justina, Kyra, Zazil y Marbella, además de Naira, Malú y Zara, todos sobrevivientes del mercado ilegal de carne. Todos estos controles sanitarios suman otros $2.510.000.

caballos Pempa rescates Los últimos caballos que ingresaron a Pempa están desnutridos, en mal estado general y con heridas como consecuencia del maltrato. Foto: Gentileza Pempa

Además, Pempa también enfrenta el gasto diario de la alimentación a casi 60 equinos. En este momento tienen una deuda de $3.000.000 de pasto, algo básico y vital para que los caballos recuperen su peso y salud. El total de la deuda que hoy asfixia a la asociación supera los $10 millones.

Cómo colaborar con Pempa para el rescate y cuidado de caballos

El trabajo de Pempa es único en Mendoza, ya que no solo rescata y rehabilita caballos y burros, a los que les devuelven la dignidad. Sin embargo, el aumento de los insumos y del forraje pusieron en jaque la continuidad operativa del centro. "Necesitamos de la ayuda de todos para seguir dándoles una oportunidad", expresaron desde la organización.

Caballos Asociación Pempa rescatados En Pempa, los caballos y burros rescatados no vuelven a ser utilizados para ninguna actividad ni montados. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Los interesados en ayudar con dinero, pueden hacerlo a traés del alias de la asociación dona.caballos.pempa o comunicarse con ellos a través de la cuenta de Instagram caballos_pempa.

Indicaron que cada aporte es destinado directamente a saldar las cuentas con los proveedores de salud y alimento, permitiendo que Iraia y el resto de los caballos rescatados puedan completar su recuperación.