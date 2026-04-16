Cuántos griegos entraron en el caballo de Troya según la mitología griega

Según la mitología griega, el famoso caballo de Troya fue una táctica ingeniosa utilizada por los griegos para infiltrarse en la ciudad de Troya y finalmente derrotarla. La historia cuenta que dentro del enorme caballo de madera se ocultaron soldados griegos, quienes permanecieron ocultos hasta que el caballo fue llevado dentro de las murallas de la ciudad.
La historia cuenta que los griegos, tras años de asedio sin éxito, idearon el plan de construir un enorme caballo de madera que los llevaría a la victoria. Te contamos cuantos eran según la mitología griega.
Cuántas personas estaban dentro del caballo de Troya según la historia de la mitología griega
Según el portal especializado Muy Interesante, el número de soldados que se ocultaron dentro del caballo de Troya varía según las fuentes de la historia. En La Odisea, se menciona que el caballo albergó a Aquiles y 99 hombres, aunque esta cifra parece más simbólica, ya que Aquiles ya había muerto antes de la caída de Troya.
Es así que 99 soldados en La Odisea podrían ser una cifra simbólica, ya que se refiere a un número cercano a un centenar, lo que da una sensación de grandeza sin ser excesivo. También podría estar relacionado con la idea de que Aquiles, siendo un héroe en la mitología griega, no necesitaba una gran cantidad de hombres para lograr la victoria.
Por otro lado, Apolodoro reduce el número a 50 combatientes, mientras que Tzetzes menciona 23 soldados, y proporciona incluso los nombres de los participantes.
Finalmente, Quinto de Esmirna también ofrece una cifra de 29 nombres de los guerreros dentro del caballo. Las diferentes versiones reflejan la variedad de interpretaciones sobre este evento, y las cifras fluctúan dependiendo del autor, lo que deja abierta la posibilidad de diferentes interpretaciones sobre quiénes realmente fueron los ocupantes del caballo de Troya.
Cada número, además de su valor histórico, puede estar cargado de simbolismo dentro de los mitos, haciendo que la cantidad de soldados no solo sea una cifra, sino un elemento de la narrativa que refuerza la tensión y la importancia del evento.