Cuántos griegos entraron en el caballo de Troya según la mitología griega

Es así que 99 soldados en La Odisea podrían ser una cifra simbólica, ya que se refiere a un número cercano a un centenar, lo que da una sensación de grandeza sin ser excesivo. También podría estar relacionado con la idea de que Aquiles, siendo un héroe en la mitología griega, no necesitaba una gran cantidad de hombres para lograr la victoria.

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Por otro lado, Apolodoro reduce el número a 50 combatientes, mientras que Tzetzes menciona 23 soldados, y proporciona incluso los nombres de los participantes.

Finalmente, Quinto de Esmirna también ofrece una cifra de 29 nombres de los guerreros dentro del caballo. Las diferentes versiones reflejan la variedad de interpretaciones sobre este evento, y las cifras fluctúan dependiendo del autor, lo que deja abierta la posibilidad de diferentes interpretaciones sobre quiénes realmente fueron los ocupantes del caballo de Troya.

Cada número, además de su valor histórico, puede estar cargado de simbolismo dentro de los mitos, haciendo que la cantidad de soldados no solo sea una cifra, sino un elemento de la narrativa que refuerza la tensión y la importancia del evento.