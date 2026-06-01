Entró a robar a una casa, pero un paquete de Doritos arruinó sus planes de la forma más insólita

El robo que no fue: el ladrón se detuvo a comer y se quedó dormido

En lugar de agilizar su salida para evitar ser atrapado, el delincuente decidió hacer una pausa en la cocina de los propietarios. Tras revisar las alacenas, devoró con total tranquilidad media tarta que encontró en el lugar. No conforme con esto, procedió a abrir un paquete de Doritos.

Cuando los dueños de casa se despertaron, se toparon con una escena dantesca y sumamente absurda en el suelo de su hogar: un perfecto desconocido dormía profundamente, plácidamente inconsciente y completamente cubierto de trozos de Doritos.

La llegada de la Policía local no se hizo esperar, convirtiéndose así en una de las caputuras más fáciles de la historia en toda la policía de Europa.

Tal fue la fama del caso, que incluso la policía de Monklands tuiteó casi sin poder creer lo que había ocurrido tras la insólita detención.

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We all feel tired when we start a shift & a thief who started his shift at 2345 yesterday was no different. He broke into a house on Corsewall St, decided on a pit stop, ate half a pie and fell asleep covered in Doritos. He woke up in cuffs #fingerlickinggood — Monklands Police (@MonklandsPol) November 21, 2017

No es la primera vez que un ladrón se queda dormido en pleno robo. Hace unos años, Kevin Connelly, residente de Texas, también fue noticia cuando encontró a un malviviente dormido en la habitación de invitados de su casa en Houston y llamó a la policía.