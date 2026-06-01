Cuánto cuestan y cómo son las casas prefabricadas chinas que llegaron a Argentina: se montan en 10 horas

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Cómo son las casas chinas que empiezan a ganar terreno

Las unidades están fabricadas con estructuras de acero galvanizado y paneles tipo sándwich, una combinación orientada a acelerar la ejecución de la obra y mejorar la aislación térmica. Los modelos disponibles incluyen superficies de 37, 56 y 74 metros cuadrados.

Según las configuraciones elegidas, pueden incorporar cocina, baño, instalaciones eléctricas básicas, ventanas con doble vidrio y distintas opciones de mobiliario. El sistema llega prácticamente listo para su montaje y solo requiere una base sencilla para su instalación.

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Uno de los aspectos más destacados es la velocidad del proceso. Los fabricantes aseguran que determinados módulos pueden quedar ensamblados en apenas 10 horas.

Entre los beneficios señalados por los vendedores figuran el menor costo inicial, la rapidez de montaje, la posibilidad de ampliar la vivienda mediante módulos adicionales y el uso de materiales resistentes al fuego y la humedad.

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Sin embargo, el valor publicado no contempla gastos como transporte internacional, impuestos aduaneros, logística local ni adecuación del terreno, por lo que será bueno tener en cuenta este aspecto.

Además, las regulaciones para este tipo de construcciones varían según cada municipio y muchas operaciones no suelen encuadrar dentro de los esquemas tradicionales de crédito hipotecario.