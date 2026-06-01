Yoga por los Caminos del Vino y un viaje sonoro de ritmos étnicos en la montaña

yoga (2) La propuesta de Yoga por los Caminos del Vino incluye ejercicios de respiración (Pranayamas), ingesta de cacao ceremonial, y un viaje sonoro a cargo del dúo FIKA Y MATE.

El valor de la experiencia es $45.000 pesos por persona y las entradas se pueden adquirir a través de WhatsApp al: +5492615085438.

Un viaje sonoro con raíces suecas y argentinas

FIKA Y MATE es un dúo de música étnica que fusiona raíces suecas y argentinas. A través del live looping, construyen cada experiencia en tiempo real, superponiendo voces, percusión, sintetizador e instrumentos de distintas partes del mundo. Su sonido entrelaza melodías primordiales, ritmos hipnóticos y texturas electrónicas creando un viaje dinámico que invita al público a entrar en un latido compartido, sostenido por ritmos provenientes de diversas culturas.

Inspirados por el fika sueco y el ritual del mate argentino, generan espacios de encuentro donde la música se convierte en una experiencia colectiva. Este dúo crea paisajes sonoros en evolución: capas de ritmo, armonía y textura se despliegan gradualmente generando una atmósfera inmersiva que invita a la quietud, la reflexión y la liberación emocional. Cada presentación es única, improvisada en el momento y en conexión con la energía del espacio y las personas presentes, trascendiendo el formato tradicional de concierto.

Más sonidos en la montaña

Además de los cantos suecos de la vocalista Anna Katarina y el expertise del músico y percusionista Ramiro Scalzi, en la propuesta confluirán sonidos de instrumentos como kalimbas africanas, udu, berimbau, tambor chamánico, guitarra, flauta y sintetizador.

El sound healing o sonoterapia es una práctica terapéutica que utiliza frecuencias, vibraciones y sonidos intencionales para inducir estados de relajación profunda. Busca equilibrar el cuerpo y la mente, ayudando a liberar estrés, aliviar tensiones y restaurar el bienestar emocional. Las vibraciones de los instrumentos viajan a través del agua y los tejidos del cuerpo, estimulando las células y alterando las ondas cerebrales. Las frecuencias desaceleran la actividad cerebral, llevando a la mente a un estado meditativo que favorece la armonía interna del ser humano.

yoga (4) El evento culminará con un brindis y degustación de productos autóctonos como empanadas, vino y alfajores premiados.

Qué es Yoga por los Caminos del Vino

Yoga por los Caminos del Vino es un producto enoturístico que lleva a las bodegas y espacios naturales de la provincia la práctica del Yoga, una disciplina milenaria que promueve el bienestar a través de la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Mediante ejercicios físicos, respiratorios, técnicas de concentración y estados de presencia, permite al practicante renovar su energía, alcanzar armonía, estados meditativos y una amplia sensación de paz.

Entre Dos Alfajores es una reconocida firma familiar mendocina dedicada a la elaboración de productos y alfajores Premium. Conjuga la calidez de los procesos manuales con la calidad y las técnicas más avanzadas de fabricación. La empresa cuenta con diversas franquicias y ha cosechado importantes reconocimientos en el país convirtiéndose en una marca referente en la elaboración de alfajores Premium y con una gran proyección hacia nuevos mercados.