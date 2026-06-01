El sábado 6 de junio a las 11 horas en la sede de Entre Dos Alfajores ubicada en la Colonia Suiza, Yoga por los Caminos del Vino junto a FIKA Y MATE invitan a vivir una experiencia sensorial a través de un viaje sonoro en medio de la naturaleza.
Yoga por los Caminos del Vino y un viaje sonoro de ritmos étnicos en la montaña
El 6 de junio, Yoga por los Caminos del Vino ofrece un ritual de sonido y respiración en la montaña mendocina, con ritmos étnicos y enfoque en el bienestar
Denominado “ritual de sonido y respiración”, será un encuentro meditativo en la terraza del edificio inmerso en un paisaje de montaña para respirar profundo, purificar canales energéticos y equilibrar centros de energía.
La propuesta iniciará con Pranayamas (ejercicios de control consciente de la respiración) y conexión con la naturaleza para expandir la energía vital. Continuará con la ingesta de cacao ceremonial del Perú, bebida 100% pura y natural que actúa como un estimulante suave y medicina emocional, promoviendo la apertura del corazón para facilitar la introspección, conectar con las emociones y lograr un estado de presencia. Seguirá con un espacio para dejarse llevar por el sonido de los reconocidos músicos y finalizará con un brindis y los sabores de algunas delicias autóctonas como empanadas, vino y una degustación de alfajores premiados.
El valor de la experiencia es $45.000 pesos por persona y las entradas se pueden adquirir a través de WhatsApp al: +5492615085438.
Un viaje sonoro con raíces suecas y argentinas
FIKA Y MATE es un dúo de música étnica que fusiona raíces suecas y argentinas. A través del live looping, construyen cada experiencia en tiempo real, superponiendo voces, percusión, sintetizador e instrumentos de distintas partes del mundo. Su sonido entrelaza melodías primordiales, ritmos hipnóticos y texturas electrónicas creando un viaje dinámico que invita al público a entrar en un latido compartido, sostenido por ritmos provenientes de diversas culturas.
Inspirados por el fika sueco y el ritual del mate argentino, generan espacios de encuentro donde la música se convierte en una experiencia colectiva. Este dúo crea paisajes sonoros en evolución: capas de ritmo, armonía y textura se despliegan gradualmente generando una atmósfera inmersiva que invita a la quietud, la reflexión y la liberación emocional. Cada presentación es única, improvisada en el momento y en conexión con la energía del espacio y las personas presentes, trascendiendo el formato tradicional de concierto.
Más sonidos en la montaña
Además de los cantos suecos de la vocalista Anna Katarina y el expertise del músico y percusionista Ramiro Scalzi, en la propuesta confluirán sonidos de instrumentos como kalimbas africanas, udu, berimbau, tambor chamánico, guitarra, flauta y sintetizador.
El sound healing o sonoterapia es una práctica terapéutica que utiliza frecuencias, vibraciones y sonidos intencionales para inducir estados de relajación profunda. Busca equilibrar el cuerpo y la mente, ayudando a liberar estrés, aliviar tensiones y restaurar el bienestar emocional. Las vibraciones de los instrumentos viajan a través del agua y los tejidos del cuerpo, estimulando las células y alterando las ondas cerebrales. Las frecuencias desaceleran la actividad cerebral, llevando a la mente a un estado meditativo que favorece la armonía interna del ser humano.
Qué es Yoga por los Caminos del Vino
Yoga por los Caminos del Vino es un producto enoturístico que lleva a las bodegas y espacios naturales de la provincia la práctica del Yoga, una disciplina milenaria que promueve el bienestar a través de la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Mediante ejercicios físicos, respiratorios, técnicas de concentración y estados de presencia, permite al practicante renovar su energía, alcanzar armonía, estados meditativos y una amplia sensación de paz.
Entre Dos Alfajores es una reconocida firma familiar mendocina dedicada a la elaboración de productos y alfajores Premium. Conjuga la calidez de los procesos manuales con la calidad y las técnicas más avanzadas de fabricación. La empresa cuenta con diversas franquicias y ha cosechado importantes reconocimientos en el país convirtiéndose en una marca referente en la elaboración de alfajores Premium y con una gran proyección hacia nuevos mercados.