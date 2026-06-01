"Estás invitado": la nueva modalidad de estafa que puede vaciar tu cuenta de banco en pocos minutos

Una nueva e ingeniosa estafa de phishing está encendiendo las alarmas de los expertos en ciberseguridad después de varias denuncias comenzadas en los Estados Unidos. Bajo el amparo de la temporada de celebraciones, los ciberdelincuentes han encontrado un anzuelo casi irresistible: una falsa invitación a una fiesta que en realidad es una trampa letal.
Ante esto, los expertos en ciberseguridad recomiendan extremar las medidas de precaución sobre todo en el mail, que es el canal más común para la realización de este delito.
La falsa invitación que puede vaciar tu cuenta bancaria en minutos
La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos y diversas firmas de seguridad digital ya han emitido alertas globales debido al rápido incremento de víctimas en este tipo de estafa que perfectamente puede ser realizada en cualquier parte de Argentina.
El modus operandi apela directamente a la curiosidad y a las interacciones sociales cotidianas. La víctima recibe un correo electrónico con el asunto "Estás invitado" o "Tienes una nueva invitación digital", y muchas veces los delincuentes se hacen pasar por empresas o eventos.
De hecho, el diseño de la estafa imita a la perfección los logotipos, colores y tipografías oficiales, lo que lo hace casi imposible a la hora de identificar a la misma.
El cuerpo del mensaje incluye un botón para "Confirmar asistencia" o "Ver los detalles del evento". Cuando haces clic, es donde todo comienza.
El sistema te solicita ingresar tu usuario, contraseña o un código de verificación para "validar tu identidad" y permitirte ver la invitación, pero no es así. Del otro lado esperan los ciberdelincuentes.
Al obtener las contraseñas, los atacantes no solo acceden al correo electrónico, sino que buscan vinculaciones directas con entidades bancarias, quedándose en algunos casos con todo el dinero de las víctimas.
Cómo evitar esta estafa
- Si un enlace externo te redirige a una página donde te pide tu contraseña de correo para poder ver un archivo o una tarjeta, cierra la pestaña inmediatamente.
- Si recibes una invitación a una fiesta por parte de un amigo o conocido pero el mensaje te resulta extraño o inesperado, llámalo o escríbele por un chat privado para confirmar si realmente él organizó el evento.
- Aunque el nombre del correo diga "Evite" o "Invitaciones Digitales", fíjate bien en la dirección de correo real que está detrás.
- Activa siempre la autenticación en dos pasos en tu correo y en tus aplicaciones bancarias, y jamás compartas esos códigos temporales con nadie.