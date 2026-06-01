"Estás invitado": la nueva modalidad de estafa que puede vaciar tu cuenta de banco en pocos minutos

La falsa invitación que puede vaciar tu cuenta bancaria en minutos

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos y diversas firmas de seguridad digital ya han emitido alertas globales debido al rápido incremento de víctimas en este tipo de estafa que perfectamente puede ser realizada en cualquier parte de Argentina.

El modus operandi apela directamente a la curiosidad y a las interacciones sociales cotidianas. La víctima recibe un correo electrónico con el asunto "Estás invitado" o "Tienes una nueva invitación digital", y muchas veces los delincuentes se hacen pasar por empresas o eventos.

De hecho, el diseño de la estafa imita a la perfección los logotipos, colores y tipografías oficiales, lo que lo hace casi imposible a la hora de identificar a la misma.

estafa-mujer-san-juan La estafa puede vaciar tu cuenta bancaria en cuestión de minutos.

El cuerpo del mensaje incluye un botón para "Confirmar asistencia" o "Ver los detalles del evento". Cuando haces clic, es donde todo comienza.

El sistema te solicita ingresar tu usuario, contraseña o un código de verificación para "validar tu identidad" y permitirte ver la invitación, pero no es así. Del otro lado esperan los ciberdelincuentes.

Al obtener las contraseñas, los atacantes no solo acceden al correo electrónico, sino que buscan vinculaciones directas con entidades bancarias, quedándose en algunos casos con todo el dinero de las víctimas.

Cómo evitar esta estafa