Ulpiano Suarez le metió presión a los senadores para que defiendan Zona Fría

frio mendoza zona fria nieve Ulpiano Suarez no sólo defendió Zona Fría, sino que reclamó por un nuevo esquema tarifario de gas para Mendoza.

Y les marcó el horizonte de pelea política, sobretodo a los senadores nacionales del radicalismo, su tío Rodolfo Suarez y Mariana Juri: "Hay que insistir para que para que en el debate en el Congreso, Mendoza se mantenga dentro de los beneficios de la Zona Fría".

Hay que recordar que si bien el debate en el Senado podría posponerse, porque aún el proyecto está en comisiones, los dos senadores radicales ya tendrían el aval político de Alfredo Cornejo para pelear por un nuevo esquema de Zona Fría, que incluya a Mendoza, diferenciándose de la postura que tomaron los diputados radicales por la provincia, que votaron el recorte del subsidio.

Por tanto, si el bloque de La Libertad Avanza se abroquela y se cierra a los aportes que están delineando los mendocinos, es probable que los radicales rechacen el proyecto que ya tiene media sanción de Diputados.

Si eso se replicara por sus pares de otras provincias, al oficialismo se le complicaría para tener los votos que necesita para aprobar el recorte de Zona Fría.

Ulpiano Suarez pidió un nuevo esquema tarifario de gas para Mendoza

Detrás de su reclamo por sostener el subsidio de Zona Fría, por el que los usuarios de gas mendocinos reciben un descuento de entre el 30% y el 50%, Ulpiano Suarez pidió avanzar con un nuevo esquema tarifario para la provincia.

"Es necesario tener un nuevo esquema tarifario para Mendoza, como lo tiene la provincia de La Pampa que tiene condiciones climáticas parecidas y tiene un cuadro tarifario ligado al consumo de metros cúbicos anuales. Que contempla esa situación, en zona norte y en zona sur de La Pampa tienen un cuadro tarifario diferenciado, acorde a los consumos", comparó el intendente.

ulpiano suarez septimo dia Ulpiano Suarez indicó que es necesario que Mendoza tenga "un nuevo esquema tarifario como lo tiene la provincia de La Pampa que tiene condiciones climáticas parecidas".

A su entender, avanzar con ese nuevo cuadro tarifario sería la solución para que a futuro no se tenga que pelear con futuros intentos de derogar las leyes que contienen el subsidio.

"Hay que trabajar en el fondo, porque si no dependemos de la voluntad política, de un subsidio. Y lo que se trata es de corregir una injusticia tarifaria y que Mendoza pueda tener un cuadro, un esquema tarifario acorde a nuestros inviernos y a las temperaturas", añadió Ulpiano Suarez.