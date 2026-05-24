El post cornejismo les sienta mejor a Ulpiano y a Petri que a los del riñón oficialista

alfredo cornejo ulpiano suarez En lo partidario Ulpiano Suarez se define como orgánico, pero no se cuadra en todo ante Alfredo Cornejo. Y menos ahora que tiene que marcar diferencia. Foto: archivo

El capitalino (nacido y criado en San Carlos) es de aquellos que quisieran reconfigurar la palabra progresismo para sacarle cierta hojarasca de ideologismo apolillado. En lo partidario se define como orgánico, pero no se cuadra en todo ante Cornejo. Y menos ahora que tiene que marcar diferencia.

El otro es Luis Petri, quien no dudó en irse del radicalismo para afiliarse al mileísmo, al que viene sirviendo desde 2023, primero como ministro de Defensa y ahora como diputado nacional. Esto último es lo que mejor hace. ¿Cómo olvidar ese show de saltos, abrazos y panzazos que el mandatario libertario y el otrora formal mendocino de San Martín realizaban antes de las reuniones de Gabinete y que generaban -digámoslo- un poco de vergüenza ajena.

Petri está obligado -si quiere ser gobernador de esta provincia- a girar bajo el escudo frentista de La Libertad Avanza más Cambia Mendoza. Parte de su relación con el radicalismo de Mendoza lo atiende aquí su hermana (buena, en este caso) y legisladora provincial Griselda Petri.

Uno de los principales activos de Luis Petri es la liasson que ha perfilado con la clase media de la provincia, a pesar de que su paso ministerial por el Ministerio de Defensa no resultó muy destacado.

luis petri congreso reforma laboral Luis Petri está obligado -si quiere ser gobernador- a girar bajo el escudo frentista de La Libertad Avanza más Cambia Mendoza. Foto: archivo

Los del riñón

La mención a estos dos nombres no anula a otros anotados para la gobernación, en particular los del riñón cornejista. Entre éstos resaltan el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, y su par de Gobierno, Natalio Mema. Ambos se venden como parte de la pulpa política obtenida de los equipos de trabajo que acompañaron a Cornejo (en las dos gestiones) y a Rodolfo Suarez.

Estas postulaciones de figuras del ala ministerial no han pasado desapercibidas, porque son gente con buen concepto, pero hasta ahora no han movido demasiado la aguja.

Es que no es lo mismo ser un buen funcionario, que postularse para el papel principal del próximo gobierno. Para eso hay que aportar un plus. Llámese carisma, personalidad o misterio positivo. Incluso se requieren pequeñas cuotas de malicia o de astucia, que en política suelen usarse como un suplemento dietario de la honradez.

Si miramos a octubre de 2027, tanto a Tadeo como a Mema no les juega demasiado a favor el hecho de correr con el caballo del comisario. Es que ellos, por más que sean del riñón oficialista, si llegaran a triunfar también tendrían que desmontar al cornejismo, algo que les sería muy complejo. No entrarían a la gestión con las manos desatadas, como sí lo harían Ulpiano o Petri en caso de ganar porque vendrían destetados.

Asamblea Legislativa 2025 Jimena Latorre, Alfredo Cornejo, Mercedes Rus, Rodolfo Montero, Rodolfo Vargas Arizu, Tadeo García Zalazar, Natalio Mema, Gabriela Testa Alfredo Cornejo junto a su gabinete de ministros. Detrás de él Tadeo García Zalazar y Natalio Mema, lanzados como candidatos a gobernador. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Desenganchados

Las usinas de los encuestadores semblantean a diario la carrera para gobernador en 2027. Petri y Ulpiano vienen siendo favorecidos, pero falta un año y cinco meses para votar. En los tiempos de Argentina eso es un mundo. Ambos, por distintas razones, se han lanzado a rodar en una vía diferente de la que conduce Alfredo Cornejo. Son como dos vagones que se desengancharon tácticamente del tren cornejista.

Se diferencian del gobernador, pero no de forma estridente. El intendente discrepa pero lo hace con una organicidad que lo sitúa siempre dentro del radicalismo mendocino Mendocinismo en acción. Además, al estar a diario en Mendoza puede exhibir mejor el juego propio. Petri viene por acá en ocasiones especiales. Y su trabajo como diputado nacional aún no reluce.

A Petri, la realidad nacional y la UCR provincial no se la van a hacer fácil. Seguirá entre dos fuegos. No se ha desmentido el preacuerdo con los hermanos Milei por el cual Cornejo bendecirá el nombre del candidato al Sillón de San Martín, en tanto que Javier Milei se quedará con la mayor tajada de postulantes a legisladores nacionales por Mendoza. El sanmartiniano tal vez equilibre esa situación si los sondeos le siguen dando bien como hasta ahora.

La duda

Una duda que se genera en torno al Petri convertido al mileísmo es qué pasaría si él sale electo gobernador y a la vez Milei es reelecto presidente ¿Mantendrá la forma de gobernar que aprendió en Mendoza?¿Prevalecerá un gobierno de centro o de centro derecha, que es lo que hoy quiere la mayoría de los mendocinos?

allasino ulpiano stevanatto.png Ulpiano Suarez (centro) ha barnizado su figura con un adecuado trato hacia referentes de otros partidos como los intendentes Esteban Allasino (Luján) y Matías Stevanato (Maipú). Foto: archivo

¿O intentarán darnos lecciones ultras de anarco capitalismo, como ya hizo, por izquierda (nacional y popular), el kirchnerismo en los gobiernos peronistas de Celso Jaque y Paco Pérez? Menuda tarea de convencimiento le aguarda al sanmartiniano.

Por su parte, Ulpiano ha barnizado su figura con un adecuado trato hacia referentes de otros partidos. Su plan de trabajar civilizadamente algunas ideas comunes de la región con esos políticos, como por ejemplo con el intendente peronista de Maipú Matías Stevanato o con el ex demarchista lujanino Esteban Allasino (PRO), ha sido muy bien aceptado y documentado en las redes y en la charla política diaria. Stevanato, recordemos, es uno de los posibles candidatos a gobernador por el peronismo y el intendente Allasino parece tener un interesante futuro si Mauricio Macri sale a jugar para revivir algo parecido a Juntos por el Cambio.