Reforma laboral: se reglamentaron cambios en el sistema indemnizatorio y con las licencias

trabajadores reforma laboral Habilitaron un blanqueo para que las empresas del sector privado regularicen relaciones laborales preexistentes que no hubieran sido declaradas.

La reglamentación establece que este fondo sustitutivo se financiará mediante un porcentaje de la remuneración bruta del trabajador, el cual se ubicará entre el 2,5% y el 3%. No obstante, la normativa dispuso una postergación para su entrada en vigencia efectiva, fijando el inicio de su funcionamiento operativo para el próximo 1 de noviembre de 2026. Hasta esa fecha, se mantendrán las pautas de cálculo habituales contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Asimismo, el decreto establece que el fondo solo responderá por las desvinculaciones una vez que el empleador haya integrado un mínimo de seis aportes mensuales consecutivos. Como contrapartida, las empresas que adopten este esquema recibirán una reducción en sus contribuciones patronales ordinarias, equivalente al monto neto transferido al Fondo de Asistencia Laboral.

Cambios en recibos de sueldo dentro de la reforma laboral

El nuevo esquema reglamentario de la reforma laboral introduce modificaciones obligatorias en la confección de los recibos de sueldo digitales. A partir de la aplicación de la norma, los empleadores deberán detallar obligatoriamente el costo laboral total que afronta la empresa por cada puesto de trabajo, especificando los conceptos salariales y las cargas de la seguridad social.

En lo que respecta a la representación gremial, el texto oficial incorpora regulaciones sobre las denominadas cláusulas obligacionales en los convenios colectivos. La normativa de la reforma laboral estipula que los aportes, contribuciones, retenciones o fondos destinados a los sindicatos serán fiscalizados de manera estricta bajo nuevos mecanismos de control estatal, con el propósito de verificar el alcance real de la representación que ejerce cada organización sobre sus afiliados.

Por otra parte, la digitalización de la registración laboral pasará a concentrarse bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este organismo centralizará las altas, bajas y modificaciones de datos, eximiendo a las firmas comerciales de la obligación de mantener los tradicionales libros de hojas móviles en formato físico papel.

Promoción del empleo y blanqueo en la reforma laboral

Junto con el Decreto 407/2026, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 409/2026, mediante el cual se instrumenta el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER). Este programa consiste en un blanqueo para que las empresas del sector privado regularicen relaciones laborales preexistentes que no hubieran sido declaradas o presentaran deficiencias de registro en fechas de ingreso o salarios.

Los empleadores que se adhieran a este capítulo de la reforma laboral accederán a la condonación parcial de deudas por aportes y contribuciones de la seguridad social acumuladas ante el fisco. El porcentaje definitivo de condonación de deuda será determinado por ARCA de acuerdo con el tamaño de la empresa y la cantidad de personal regularizado.

Finalmente, el programa prevé que los períodos regularizados mediante este blanqueo se computen para los años de aportes previsionales de los trabajadores afectados. De forma simultánea, se determinó que las infracciones subsanadas dentro de los plazos legales establecidos por el decreto implicarán la baja definitiva de las empresas infractoras del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal).

Los principales ejes de la reforma laboral que reglamentó el gobierno nacional:

Nuevo sistema indemnizatorio (FAL): se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como un mecanismo alternativo para sustituir las indemnizaciones tradicionales por despido. Se financiará con un aporte patronal de entre el 2,5% y el 3% de la remuneración bruta. Su implementación operativa se postergó para el 1 de noviembre de 2026.

se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como un mecanismo alternativo para sustituir las indemnizaciones tradicionales por despido. Se financiará con un aporte patronal de entre el 2,5% y el 3% de la remuneración bruta. Su implementación operativa se postergó para el 1 de noviembre de 2026. Cambios obligatorios en los recibos de sueldo: a partir de ahora, las empresas deberán detallar de forma obligatoria en los recibos digitales el costo laboral total que afrontan por cada puesto, especificando las cargas de la seguridad social y los conceptos salariales.

a partir de ahora, las empresas deberán detallar de forma obligatoria en los recibos digitales el costo laboral total que afrontan por cada puesto, especificando las cargas de la seguridad social y los conceptos salariales. Blanqueo y promoción del empleo: se implementa el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER). Las empresas del sector privado podrán regularizar a trabajadores no declarados o mal registrados con una condonación parcial de deudas previsionales ante el fisco, según el tamaño de la firma.

se implementa el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER). Las empresas del sector privado podrán regularizar a trabajadores no declarados o mal registrados con una condonación parcial de deudas previsionales ante el fisco, según el tamaño de la firma. Mayor control a los sindicatos: el texto oficial suma regulaciones estrictas sobre las cláusulas obligacionales en los convenios colectivos. El Estado fiscalizará a fondo los aportes, retenciones y fondos destinados a los gremios para verificar la representación real de sus afiliados.

el texto oficial suma regulaciones estrictas sobre las cláusulas obligacionales en los convenios colectivos. El Estado fiscalizará a fondo los aportes, retenciones y fondos destinados a los gremios para verificar la representación real de sus afiliados. Digitalización y simplificación con ARCA: el registro laboral se concentrará completamente bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esto agiliza las altas y bajas, eliminando de forma definitiva la obligación de llevar los tradicionales libros físicos de hojas móviles en papel.