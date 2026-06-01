Investigan si dos abogados estafaron a su clienta y se quedaron con su millonaria indemnización

abogado estafa tucuman 2 Uno de los abogados investigados por estafa.

La estafa que habrían cometido

La investigación sostiene que, tras la venta concretada a fines de 2025, los fondos habrían quedado bajo control de los abogados, quienes habrían inducido a la joven a entregar el dinero en efectivo en un contexto de alta vulnerabilidad emocional. Según su testimonio, el principal acusado le habría desaconsejado depositar el dinero en entidades bancarias advirtiéndole sobre un posible retorno del “corralito” y sobre riesgos de seguridad vinculados a su lugar de residencia, argumentos que, según la acusación, buscaron generar temor y dependencia.

En ese marco, la presentación judicial describe un presunto ardid basado en la manipulación psicológica, mediante el cual la joven habría cedido el control total de su patrimonio a los abogados. Uno de los puntos centrales de la causa es el destino que habrían tenido los fondos. La Fiscalía incorporó audios y conversaciones en las que Alfredo Aydar reconocería haber colocado el dinero en supuestos préstamos a terceros en la provincia de Santiago del Estero, con una promesa de interés mensual del 2,5%.

Una auditoría preliminar detectó múltiples irregularidades en la presunta estafa: no existirían contratos, ni garantías, ni identificación de los prestatarios, además de no constar ninguna autorización escrita de la víctima para realizar esas operaciones.

En paralelo, la denunciante de la estafa cuestionó la retención de importantes sumas bajo el concepto de honorarios profesionales. Según su relato, los abogados justificaron esos cobros en la supuesta presentación de más de 100 escritos judiciales, sin que existieran convenios firmados ni rendiciones de cuentas que acreditaran los montos percibidos.