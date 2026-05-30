El perfil del pastor youtuber que fue condenado por trata de personas

elias arguello pastor 3 Elías Arguello, el pastor que terminó condenado.

Los otros tres condenados fueron Daiana Felisa Herrera, Ricardo Matías Mercado y Marcos Matías Burini, a quienes el tribunal les impuso la pena de 4 años de prisión como partícipes secundarios del mismo delito que el pastor

El pastor youtuber

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas que advertían sobre el funcionamiento de una supuesta comunidad cristiana evangélica denominada “Dimensión Cielo”, instalada primero en Tucumán y luego en Córdoba, donde varias personas convivían y trabajaban bajo el liderazgo espiritual de Elías Argüello.

El grupo funcionaba como una organización coercitiva que utilizaba elementos religiosos para captar víctimas emocionalmente vulnerables. Elías Argüello se presentaba como una figura con autoridad divina y utilizaba redes sociales y canciones difundidas por internet como mecanismo de acercamiento y captación.

La investigación en Córdoba comprobó que las víctimas eran “atraídas mediante promesas de una vida comunitaria basada en valores religiosos con trabajo y contención, pero que una vez integradas al grupo eran sometidas progresivamente a un sistema de aislamiento y control”. Ese esquema incluía cambios de nombre, modificaciones en el aspecto físico y restricciones respecto de los vínculos con familiares y personas ajenas a la comunidad.

elias arguello pastor 2 El pastor también era medianamente conocido en Youtube.

Reparación económica del pastor

El tribunal de Córdoba hizo lugar al pedido de reparación económica impulsado por el Ministerio Público Fiscal y la querella, y fijó indemnizaciones para dos de las víctimas y para familiares de otra persona afectada.

En favor del primer caso, se estableció una reparación de $48.034.445, mientras que para el segundo se fijó un monto de $28.800.000. En el tercer caso se dispuso un pago de $3.500.000 por parte del pastor y sus cómplices.