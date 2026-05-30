La compra de 2.500 postes de quebracho que terminó en un millonario robo

policia salta 1 La Policía de Salta investiga el millonario robo ocurrido en pleno campo. Imagen de archivo.

El modus operandi de la banda que cometió el robo

En el lugar se entrevistó a los damnificados, un comerciante de 60 años oriundo de Córdoba y otro hombre de 47, con domicilio en Santiago del Estero. Ambos contaron que llegaron a Salta porque acordaron previamente la adquisición de 2.500 postes de quebracho colorado con un hombre identificado como Ever Torres, con quien mantenían contacto telefónico desde hacía aproximadamente un año.

“Los denunciantes señalaron que, tras arribar al lugar pactado, fueron guiados por el delincuente hacia una zona montuosa y de difícil acceso, donde se encontraban apilados los postes de madera. En esas circunstancias, fueron sorprendidos por al menos cinco personas encapuchadas, vestidas con prendas tipo militar y portando armas de fuego”, indica.

Siempre según el relato, uno de los autores efectuó disparos intimidatorios mientras el resto de la banda reducía a las víctimas, obligándolas a permanecer en el suelo bajo amenazas. Posteriormente les sustrajeron dos portafolios que contenían aproximadamente $25 millones en efectivo, cheques de distintas sumas y otros efectos personales.

Tras consumar el robo, los autores se dieron a la fuga a pie, previo sustraer la llave de encendido del vehículo en el que se desplazaban las víctimas.

En el lugar del robo trabajó personal de Criminalística, que realizó tareas de relevamiento y rastrillaje. Durante las inspecciones se produjo el hallazgo de la llave de ignición del rodado.