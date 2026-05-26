El colmo: golpeó, robó, pidió perdón y se escapó

kiosco robo El lugar donde se produjo el robo.

La golpiza y los tirones dejaron al descubierto las facciones del sospechoso por unos segundos. La resistencia de la propietaria no impidió que el sujeto lograra su objetivo principal con el dinero disponible para el cambio de la jornada.

El hecho sumó un detalle insólito antes del escape. El asaltante miró a la víctima y dijo "disculpe, señora". Acto seguido, el agresor corrió y se perdió por las calles cercanas del barrio antes del arribo de los patrulleros.

La comerciante sufrió una fuerte crisis nerviosa por el shock del momento. Una ambulancia la trasladó al hospital zonal, donde permaneció en observación médica. Efectivos de la Comisaría 41 y la Departamental 13 realizaron rastreos en la zona bajo las directivas de la fiscal de turno de Añatuya.