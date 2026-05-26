El colmo: golpeó, robó, pidió perdón y se escapó

Un violento episodio alteró la mañana en la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero, durante el feriado del 25 de mayo. Un delincuente encapuchado ingresó de forma repentina a un autoservicio ubicado en la esquina de avenida 9 de Julio y Gobernador Barraza. El hombre cometió un violento robo en el sector de las cajas tras destruir los vidrios de la registradora.
La propietaria del kiosco, de apellido Luna, preparaba la apertura del negocio cuando el atacante, con el rostro cubierto por un cuello polar y una capucha, irrumpió con extrema agresividad. El asaltante lanzó amenazas de muerte para evitar cualquier tipo de resistencia de la víctima.
Detalles del robo
En medio de la tensa situación, el delincuente se apoderó de unos 200 mil pesos en efectivo de la recaudación. La comerciante enfrentó al ladrón, lo que derivó en un intenso forcejeo sobre los restos de vidrios esparcidos por el suelo. En esa pelea, la mujer logró quitarle parte de la prenda que cubría su rostro.
La golpiza y los tirones dejaron al descubierto las facciones del sospechoso por unos segundos. La resistencia de la propietaria no impidió que el sujeto lograra su objetivo principal con el dinero disponible para el cambio de la jornada.
El hecho sumó un detalle insólito antes del escape. El asaltante miró a la víctima y dijo "disculpe, señora". Acto seguido, el agresor corrió y se perdió por las calles cercanas del barrio antes del arribo de los patrulleros.
La comerciante sufrió una fuerte crisis nerviosa por el shock del momento. Una ambulancia la trasladó al hospital zonal, donde permaneció en observación médica. Efectivos de la Comisaría 41 y la Departamental 13 realizaron rastreos en la zona bajo las directivas de la fiscal de turno de Añatuya.