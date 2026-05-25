Se hacía pasar por rengo. Caminando de una particular manera decía que había sufrido una herida. Con este engaño lograba ingresar a ciertos sectores de hospitales y clínicas de Buenos Aires. Una vez allí, aprovechaba la ocasión para cometer pequeños robos.
Cayó el "falso rengo": simulaba estar herido para entrar a hospitales y robar
El hombre ingresaba a un establecimiento de salud para concretar el robo de pequeños elementos pero quedó filmado
Se trata de un ciudadano oriundo de Perú, que tiene 71 años y que en las últimas horas fue detenido en el barrio porteño de Recoleta acusado de fingir problemas para caminar para ingresar a un sanatorio privado y cometer robos.
Lo que lo terminó complicando al ladrón en la investigación es que la maniobra que quedó registrada por las cámaras de seguridad del hospital.
El falso rengo que robaba
Según el parte policial que se comunicó de manera oficial en las últimas horas, el hombre utilizaba un bastón para simular ser un paciente y así entrar al centro de salud ubicado sobre la calle Azcuénaga 800, donde aprovechaba la distracción para concretar los pequeños robos.
El hecho fue detectado cuando personal de la División Investigaciones Comunales recorría la zona y observó una discusión en la vía pública entre agentes de seguridad privada y el sospechoso de los robos que ocurrieron dentro de la clínica en cuestión.
En ese contexto, los efectivos de la Policía de Buenos Aires se entrevistaron con el jefe de seguridad del sanatorio, quien señaló que el acusado ingresaba al lugar simulaba dificultades para movilizarse y que ya había quedado registrado en material fílmico tras el robo de un teléfono celular.
Ante esta situación, los policías de Buenos Aires procedieron a demorarlo y, tras consultar con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 16 se dispuso su detención y la identificación de la damnificada del robo. Ahora se incorporarán los videos de las cámaras en la investigación contra el falso rengo, según adelantaron fuentes judiciales.