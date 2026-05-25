Cayó el "falso rengo": simulaba estar herido para entrar a hospitales y robar

policía buenos aires .jpg El hombre fue detenido tras el robo. Imagen ilustrativa.

El falso rengo que robaba

Según el parte policial que se comunicó de manera oficial en las últimas horas, el hombre utilizaba un bastón para simular ser un paciente y así entrar al centro de salud ubicado sobre la calle Azcuénaga 800, donde aprovechaba la distracción para concretar los pequeños robos.

El hecho fue detectado cuando personal de la División Investigaciones Comunales recorría la zona y observó una discusión en la vía pública entre agentes de seguridad privada y el sospechoso de los robos que ocurrieron dentro de la clínica en cuestión.

En ese contexto, los efectivos de la Policía de Buenos Aires se entrevistaron con el jefe de seguridad del sanatorio, quien señaló que el acusado ingresaba al lugar simulaba dificultades para movilizarse y que ya había quedado registrado en material fílmico tras el robo de un teléfono celular.

Ante esta situación, los policías de Buenos Aires procedieron a demorarlo y, tras consultar con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 16 se dispuso su detención y la identificación de la damnificada del robo. Ahora se incorporarán los videos de las cámaras en la investigación contra el falso rengo, según adelantaron fuentes judiciales.