Los posteos en redes sociales de la banda de ladrones que desvalijó a Del Potro

banda robo del potro 3 Los allanamientos que lograron desbaratar la banda de ladrones.

La banda criminal que el robó a Del Potro

Se supo que la banda, durante los últimos dos años, había logrado sustraer bienes valuados en más de 2 millones de dólares en viviendas pertenecientes a figuras de la NBA, de la NFL y de otras ligas deportivas internacionales.

Mientras se procesaban las capturas, se supo que en Tandil continuaba la investigación para saber quiénes estaban detrás del robo al tenista argentino. Se pudo establecer que los dos detenidos en Ciudad de Buenos Aires integraban la organización delictiva que ingresó a la casa de Del Potro.

En tanto que las autoridades del país trasandino informaron que recientemente lograron concretar la detención de otro integrante de la misma banda, completando así la captura de los seis implicados en el robo a la vivienda del reconocido deportista argentino en Tandil.

banda robo del potro 2 Los posteos en redes sociales que realizaba la banda criminal con total impunidad.

Los ladrones también quedaron expuestos porque realizaban posteos en las redes sociales donde se mostraban con el botín recientemente robado a Juan Martín Del Potro.

“Los detenidos —5 ciudadanos chilenos y un argentino— quedaron a disposición de los magistrados intervinientes, a la espera del inicio del correspondiente proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos de América”, anunciaron.

Los integrantes de la banda fueron identificados como: Bastian Freraut Jiménez, Ignacio Cartes Zuniga, Damián Walter Amelio, Eduardo Alfredo Gallardo Espinoza y Esteban Rodolfo Escobar Cartes.