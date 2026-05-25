La banda de ladrones que le robó al tenista Juan Martín Del Potro en su casa de la localidad de Tandil fue capturada y desbaratada tras una amplia investigación. Se supo que los delincuentes, la mayoría de nacionalidad chilena, ya habían concretado otros hechos delictivos a reconocidos deportistas internacionales.
Los posteos en redes sociales de la banda de ladrones que desvalijó a Del Potro
Varios integrantes de la banda criminal fueron detenidos y se investiga si también le robaron a otros deportistas
El robo ocurrió el pasado 15 de mayo cuando Del Potro estaba fuera de su hogar. Allí, los delincuentes sustrajeron una cadena de oro, una alianza del mismo material, una raqueta de tenis y dos relojes. Se supo que el vehículo con el que se dieron a la fuga pasó por la localidad de Ayacucho, donde se detuvo a cargar nafta en la estación de servicio.
De este modo, se dio inicio a una investigación, que logró tener novedades este último fin de semana con la detención de dos ciudadanos chilenos. Ambos poseían notificación roja de Interpol a solicitud de los Estados Unidos y estaban imputados por integrar una banda criminal dedicada al robo contra reconocidos deportistas estadounidenses y sospechados también del hecho contra Del Potro.
La banda criminal que el robó a Del Potro
Se supo que la banda, durante los últimos dos años, había logrado sustraer bienes valuados en más de 2 millones de dólares en viviendas pertenecientes a figuras de la NBA, de la NFL y de otras ligas deportivas internacionales.
Mientras se procesaban las capturas, se supo que en Tandil continuaba la investigación para saber quiénes estaban detrás del robo al tenista argentino. Se pudo establecer que los dos detenidos en Ciudad de Buenos Aires integraban la organización delictiva que ingresó a la casa de Del Potro.
En tanto que las autoridades del país trasandino informaron que recientemente lograron concretar la detención de otro integrante de la misma banda, completando así la captura de los seis implicados en el robo a la vivienda del reconocido deportista argentino en Tandil.
Los ladrones también quedaron expuestos porque realizaban posteos en las redes sociales donde se mostraban con el botín recientemente robado a Juan Martín Del Potro.
“Los detenidos —5 ciudadanos chilenos y un argentino— quedaron a disposición de los magistrados intervinientes, a la espera del inicio del correspondiente proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos de América”, anunciaron.
Los integrantes de la banda fueron identificados como: Bastian Freraut Jiménez, Ignacio Cartes Zuniga, Damián Walter Amelio, Eduardo Alfredo Gallardo Espinoza y Esteban Rodolfo Escobar Cartes.