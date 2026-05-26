La Policía de Buenos Aires detuvo en los últimos días a un hombre de 41 años, luego de que se descubriera que robaba viagra del laboratorio en el que trabajaba, ubicado en el barrio de Villa General Mitre, para luego venderlo por otras vías alternativas e ilegales.
Cayó el Rey del Viagra, que robaba medicamentos para venderlos de una particular manera
El hombre cayó tras un allanamiento que realizó la Justicia luego de la investigación por los robos que lleva 3 años
El acusado, un residente de Barracas que fue apodado El Rey del Viagra, sustraía sistemáticamente pastillas de sildenafil y tadalafil desde el área de producción de la planta de Laboratorios Richet.
Posteriormente, el implicado comercializaba los medicamentos de forma ilegal a través de Internet, utilizando redes sociales y aplicaciones de mensajería, y sin requerir la receta médica obligatoria para este tipo de sustancias de alta demanda.
La caída del Rey del Viagra tras los robos
Según comunicaron fuentes oficiales, la investigación judicial y policial se originó hace 3 años, cuando la Policía de Buenos Aires detectó una red de venta no autorizada de estos medicamentos específicos en la web.
A partir de ese momento, los agentes de la fuerza de seguridad lograron identificar el modus operandi del sospechoso, el cual consistía en el desvío hormiga y planificado de los medicamentos directamente desde su puesto de trabajo.
Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, se emitieron las órdenes correspondientes para avanzar con el desmantelamiento de la maniobra delictiva. En las últimas horas, se realizaron allanamientos simultáneos tanto en el establecimiento farmacéutico como en el domicilio particular del sospechoso de los robos.
Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron 8.613 comprimidos de viagra y otros medicamentos, además de una gran cantidad de stickers, etiquetas, frascos, cajas para el embalaje, documentación clave para la causa, dispositivos electrónicos y un automóvil Peugeot 308.
El detenido quedó formalmente a disposición de la Justicia, que dispuso el secuestro de todos los elementos hallados, mientras la investigación sigue para determinar si existen otros implicados en los robos o ramificaciones en la red de venta ilegal de medicamentos.