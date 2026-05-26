Cayó el Rey del Viagra, que robaba medicamentos para venderlos de una particular manera

Farmacéutico vende viagra.jpg El hombre robaba y revendía el viagra ilegalmente.

La caída del Rey del Viagra tras los robos

Según comunicaron fuentes oficiales, la investigación judicial y policial se originó hace 3 años, cuando la Policía de Buenos Aires detectó una red de venta no autorizada de estos medicamentos específicos en la web.

A partir de ese momento, los agentes de la fuerza de seguridad lograron identificar el modus operandi del sospechoso, el cual consistía en el desvío hormiga y planificado de los medicamentos directamente desde su puesto de trabajo.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, se emitieron las órdenes correspondientes para avanzar con el desmantelamiento de la maniobra delictiva. En las últimas horas, se realizaron allanamientos simultáneos tanto en el establecimiento farmacéutico como en el domicilio particular del sospechoso de los robos.

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron 8.613 comprimidos de viagra y otros medicamentos, además de una gran cantidad de stickers, etiquetas, frascos, cajas para el embalaje, documentación clave para la causa, dispositivos electrónicos y un automóvil Peugeot 308.

El detenido quedó formalmente a disposición de la Justicia, que dispuso el secuestro de todos los elementos hallados, mientras la investigación sigue para determinar si existen otros implicados en los robos o ramificaciones en la red de venta ilegal de medicamentos.