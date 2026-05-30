Encontraron muerta a Agostina Vega tras 7 días de estar desaparecida

Agostina Vega, quien estaba desaparecida desde hace una semana, fue hallada muerta este sábado en un descampado ubicado cerca del barrio ampliación Ferreyra, en las inmediaciones de Córdoba capital, según confirmaron las autoridades.
El hallazgo se concretó durante uno de los rastrillajes que se llevaba a cabo en esa zona, con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y del jefe de la Policía, Marcelo Marín.
La adolescente, de 14 años, estaba desaparecida desde el sábado pasado, y por hecho había sido detenido Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima. El hombre, de 33 años, había declarado en dos ocasiones ante la justicia y había mostrado contradicciones.
Cómo encontraron a la adolescente desaparecida en Córdoba
Según trascendió, se habrían hallado solamente algunas partes del cuerpo de la chica, ya que habría sido descuartizada, de acuerdo a lo que indicaron fuentes de la investigación a esta agencia. Los restos estaban dentro de un tacho se pintura de 20 litros y en bolsas de consorcio.
En tanto, la madre de Agostina -Melisa Heredia- fue trasladada a un centro asistencial con un cuadro de descompensación tras haber sido informada del hallazgo.
La joven había sido vista por última vez la noche del sábado 23 de mayo, lo que había generado un amplio operativo policial y una fuerte movilización en redes sociales y entre familiares y vecinos para dar con su paradero.
Asimismo, a las 18.30, el ministro Quinteros y el jefe de la policía cordobesa, Marcelo Marín, darán una conferencia de prensa en la sede de esa intitución.