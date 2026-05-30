Encontraron muerta a Agostina Vega tras 7 días de estar desaparecida

Cómo encontraron a la adolescente desaparecida en Córdoba

Según trascendió, se habrían hallado solamente algunas partes del cuerpo de la chica, ya que habría sido descuartizada, de acuerdo a lo que indicaron fuentes de la investigación a esta agencia. Los restos estaban dentro de un tacho se pintura de 20 litros y en bolsas de consorcio.

En tanto, la madre de Agostina -Melisa Heredia- fue trasladada a un centro asistencial con un cuadro de descompensación tras haber sido informada del hallazgo.

agostina-vega-desaparecida9 Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima es el único imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad. Tenía un antecedente por un hecho similar de 2025.

La joven había sido vista por última vez la noche del sábado 23 de mayo, lo que había generado un amplio operativo policial y una fuerte movilización en redes sociales y entre familiares y vecinos para dar con su paradero.

Asimismo, a las 18.30, el ministro Quinteros y el jefe de la policía cordobesa, Marcelo Marín, darán una conferencia de prensa en la sede de esa intitución.