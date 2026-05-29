El estado de WhatsApp y video de la joven desaparecida: Agostina Vega y dos pistas clave para la investigación

Desaparecida en Córdoba: el video que derrumba la coartada

La pieza fundamental que hoy tiene sobre su escritorio la fiscalía es un video de cámaras de seguridad que muestra el momento exacto en el que Agostina Veg ingresa junto a Barrelier a un domicilio ubicado en la calle Campillo al 878.

Esta prueba es considerada contundente por los investigadores porque destruye por completo la versión inicial planteada por la defensa del acusado. El detenido había intentado instalar la narrativa de que la adolescente se había subido sola a un auto Volkswagen Gol color rojo. Las imágenes confirman que esto es mentira y ubican a la menor ingresando a la propiedad en compañía del imputado.

Embed - Asi entró Agostina Vega a la casa de Gabriel Barrelier, el único detenido por su desaparición

“Alto plan de escape”: el estado de WhatsApp de la adolescente desaparecida

El segundo elemento que está bajo la lupa de los peritos informáticos es la actividad del teléfono de Agostina minutos antes de que el dispositivo se apagara por completo.

Melisa, la madre de la adolescente desaparecida, confirmó en las últimas horas la existencia de un llamativo mensaje publicado por su hija en sus estados de WhatsApp.

La frase: Agostina escribió "alto plan de escape" (o "alto escape") poco antes de desaparecer.

La lectura familiar: su madre relató que no vio la publicación en el momento y confesó que, de haberla visto, probablemente no le habría dado importancia inmediata porque la joven solía “publicar cosas cada 10 minutos”.

A este estado se le suma un audio previo que la menor le envió a una amiga, donde aseguraba que estaba yendo a buscar una "sorpresa" para su madre. Para el abogado de la familia, Carlos Nayi, estos elementos virtuales refuerzan la principal hipótesis: Agostina fue engañada y manipulada por Barrelier, quien era un hombre cercano a la familia y ex pareja de la madre.

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El estado de la investigación de la adolescente desaparecida

Mientras el operativo se concentra de forma íntegra en Córdoba capital, las autoridades manejan los siguientes datos clave sobre el contexto de la desaparición:

Manipulación: la querella sostiene que Barrelier manipuló a Agostina para que tomara un remise (que la llevó hasta barrio Cofico). La familia enfatiza que la menor no se manejaba sola por la calle ni utilizaba billeteras virtuales.

Vulnerabilidad: la adolescente se encontraba en un estado de vulnerabilidad escolar, ya que había dejado de asistir al colegio hace tres semanas tras un conflicto con un grupo de compañeras en el que, según la madre, había intervenido una persona mayor.

se encontraba en un estado de vulnerabilidad escolar, ya que había dejado de asistir al colegio hace tres semanas tras un conflicto con un grupo de compañeras en el que, según la madre, había intervenido una persona mayor. El sospechoso: claudio Barrelier mantenía su trabajo en la Municipalidad de Córdoba a pesar de contar con una imputación previa grave desde el año 2025.

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“Yo presiento que mi hija está bien, que sea fuerte. La vamos a encontrar, sana y salva”, fue el desesperado pedido de Melisa, mientras la Justicia corre contrarreloj apoyándose en las cámaras y los datos digitales que, por ahora, son los únicos testigos silenciosos de la desaparición.