Quién es el detenido por el caso de la desaparecida Agostina Vega: qué dijo sobre la adolescente de Córdoba

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Desaparecida en Córdoba: quién es Claudio Gabriel Barrelier

El perfil de Barrelier encendió fuertes polémicas en la ciudad. Según la investigación, el detenido se desempeñaba como empleado contratado de la Municipalidad de Córdoba, trabajando recientemente en el área de Tránsito vinculada a la emisión de licencias de conducir. Además, en sus registros laborales también figura como empleado de una empresa de seguridad privada.

Lo que más indignación y cuestionamientos generó, es que Barrelier posee antecedentes penales por delitos graves, entre los que se incluyen robo, amenazas y, sugestivamente, privación ilegítima de la libertad. Su contratación en una dependencia estatal desató críticas sobre los nulos controles de antecedentes al momento del ingreso al Estado.

En el ámbito social, la investigación también puso la lupa sobre publicaciones que lo vinculan con la barra brava de Instituto y un presunto círculo de contactos cercanos al poder político local.

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Qué dijo sobre Agostina Vega, desaparecida en Córdoba

El testimonio de Barrelier fue el detonante para su rápida detención debido a las flagrantes contradicciones en su relato sobre la adolescente desaparecida.

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La reconstrucción judicial determinó que Agostina tomó un remís la noche del sábado desde barrio General Mosconi hasta barrio Cofico.

La primera versión: durante la madrugada de la desaparición, la propia madre de Agostina Vega, Melisa Heredia, se comunicó con él por teléfono debido a la confianza y la amistad previa que existía entre ambos. En esa llamada, Barrelier le mintió. "Me dijo que no la había visto, que no había estado con mi hija", relató con desesperación la madre ante los medios.

El giro y el “auto rojo”: la coartada del detenido se derrumbó cuando declaró el remisero que trasladó a Agostina.

El chofer confirmó que, al llegar a destino, un hombre de unos 30 años (identificado luego como Barrelier) estaba esperando a la adolescente e incluso pagó el viaje. Además, cámaras de seguridad de la zona registraron al hombre caminando junto a la menor.

Acorralado por estas pruebas, Barrelier, a través de su abogado Jorge Sánchez del Bianco, y en sede judicial, modificó su relato. Admitió haberse encontrado con ella, pero aseguró que caminaron juntos un trecho y que luego Agostina se subió a un automóvil Volkswagen Gol de color rojo conducido por un desconocido, perdiéndola de vista.

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Una coartada que no convence por la adolescente desaparecida

Para la Justicia y para la familia de la adolescente desaparecida, esta versión carece de sustento. "Es mentira. Él nunca la dejaría subirse al auto de un desconocido. De alguna forma él la manipuló", sentenció la madre de Agostina, advirtiendo que Barrelier "sabe más de lo que dice".

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Hasta el momento, los peritajes de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector no han arrojado ninguna evidencia sobre la existencia de ese vehículo rojo en la zona ni en el horario señalado. Esta inconsistencia fue la clave para que la fiscalía avanzara con su inmediata detención.

Mientras Córdoba sigue movilizada bajo el grito de "Queremos a Agostina", los investigadores se centran hoy en los peritajes tecnológicos a los teléfonos celulares y en reconstruir minuto a minuto los movimientos de Barrelier después de que las cámaras lo tomaran caminando con la adolescente.