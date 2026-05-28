Agostina Vega, la adolescente de 14 años que está desaparecida y es buscada intensamente en Córdoba tras la activación del Alerta Sofía, tiene un principal sospechoso tras las rejas y la mayoría de las acusaciones caen sobre el. De todos modos, los investigadores tienen muchas pistas sobre la mesa.
Quién es el detenido por el caso de la desaparecida Agostina Vega: qué dijo sobre la adolescente de Córdoba
En Córdoba, la investigación por Agostina Vega, desaparecida desde el sábado, apunta a Claudio Gabriel Barrelier, de alarmantes antecedentes
Se trata de Claudio Gabriel Barrelier, un hombre de 33 años que forma parte del círculo de conocidos de la madre de la menor y que hoy se encuentra imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada.
El caso, que ya suma decenas de allanamientos y un fuerte reclamo social, está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien ordenó el alojamiento del sospechoso en la prisión de Bouwer de Córdoba.
Desaparecida en Córdoba: quién es Claudio Gabriel Barrelier
El perfil de Barrelier encendió fuertes polémicas en la ciudad. Según la investigación, el detenido se desempeñaba como empleado contratado de la Municipalidad de Córdoba, trabajando recientemente en el área de Tránsito vinculada a la emisión de licencias de conducir. Además, en sus registros laborales también figura como empleado de una empresa de seguridad privada.
Lo que más indignación y cuestionamientos generó, es que Barrelier posee antecedentes penales por delitos graves, entre los que se incluyen robo, amenazas y, sugestivamente, privación ilegítima de la libertad. Su contratación en una dependencia estatal desató críticas sobre los nulos controles de antecedentes al momento del ingreso al Estado.
En el ámbito social, la investigación también puso la lupa sobre publicaciones que lo vinculan con la barra brava de Instituto y un presunto círculo de contactos cercanos al poder político local.
Qué dijo sobre Agostina Vega, desaparecida en Córdoba
El testimonio de Barrelier fue el detonante para su rápida detención debido a las flagrantes contradicciones en su relato sobre la adolescente desaparecida.
La reconstrucción judicial determinó que Agostina tomó un remís la noche del sábado desde barrio General Mosconi hasta barrio Cofico.
La primera versión: durante la madrugada de la desaparición, la propia madre de Agostina Vega, Melisa Heredia, se comunicó con él por teléfono debido a la confianza y la amistad previa que existía entre ambos. En esa llamada, Barrelier le mintió. "Me dijo que no la había visto, que no había estado con mi hija", relató con desesperación la madre ante los medios.
El giro y el “auto rojo”: la coartada del detenido se derrumbó cuando declaró el remisero que trasladó a Agostina.
El chofer confirmó que, al llegar a destino, un hombre de unos 30 años (identificado luego como Barrelier) estaba esperando a la adolescente e incluso pagó el viaje. Además, cámaras de seguridad de la zona registraron al hombre caminando junto a la menor.
Acorralado por estas pruebas, Barrelier, a través de su abogado Jorge Sánchez del Bianco, y en sede judicial, modificó su relato. Admitió haberse encontrado con ella, pero aseguró que caminaron juntos un trecho y que luego Agostina se subió a un automóvil Volkswagen Gol de color rojo conducido por un desconocido, perdiéndola de vista.
Una coartada que no convence por la adolescente desaparecida
Para la Justicia y para la familia de la adolescente desaparecida, esta versión carece de sustento. "Es mentira. Él nunca la dejaría subirse al auto de un desconocido. De alguna forma él la manipuló", sentenció la madre de Agostina, advirtiendo que Barrelier "sabe más de lo que dice".
Hasta el momento, los peritajes de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector no han arrojado ninguna evidencia sobre la existencia de ese vehículo rojo en la zona ni en el horario señalado. Esta inconsistencia fue la clave para que la fiscalía avanzara con su inmediata detención.
Mientras Córdoba sigue movilizada bajo el grito de "Queremos a Agostina", los investigadores se centran hoy en los peritajes tecnológicos a los teléfonos celulares y en reconstruir minuto a minuto los movimientos de Barrelier después de que las cámaras lo tomaran caminando con la adolescente.