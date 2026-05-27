Los posibles rivales de Independiente Rivadavia en los octavos de final de la Copa Libertadores

El reglamento de Conmebol indica que los 8 clasificados primeros se cruzarán con los 8 que terminaron segundos, según el sorteo, y sin restricciones, es decir que puede ser contra un equipo argentino y también uno que haya jugado en su mismo grupo.

Tampoco se tendrá en cuenta la cantidad de puntos obtenidos tal como ocurrió en otras ocasiones, sino que todo se decidirá el sorteo de este viernes 29 a las 12 en la sede de Conmebol.

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se jugarán entre el 11 y el 20 de agosto. Los partidos de ida se disputarán del 11 al 13 de agosto, mientras que los encuentros de vuelta se llevarán a cabo una semana después, del 18 al 20 de agosto.

Platense ganó en Brasil y se clasificó segundo

Platense le ganó 2 a 0 a Corinthians, en Brasil, y se clasificó segundo en el Grupo E de la Copa Libertadores por lo que puede ser rival de Independiente Rivadavia.

Franco Zapiola hizo los dos goles del Calamar (uno de penal) que rompió el invicto del Timao, rival que tenía asegurado el primer puesto.

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Los posibles rivales de la Lepra en octavos de final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata, Deportes Tolima de Colombia, Mirassol de Brasil, Fluminense de Brasil, Platense y Rosario Central pueden ser rivales de la Lepra en octavos de final.

Los otros grupos que aún no se completan y los posibles rivales son: