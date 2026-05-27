En el marco de la sexta, y última, fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia y Bolívar empatan 1-1 en Santa Cruz de la Sierra. Con este resultado el Azul se posiciona como líder de la zona y Fluminense como escolta.
Leonel Bucca abrió el marcador para Independiente Rivadavia. Martín Cauteruccio, de rebote, igualó las acciones para Bolívar
En el marco de la sexta, y última, fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia y Bolívar empatan 1-1 en Santa Cruz de la Sierra. Con este resultado el Azul se posiciona como líder de la zona y Fluminense como escolta.
El gol de la Lepra llegó de la mano de Leonel Bucca. El mediocampista definió cruzado ante la salida de Carlos Lampes tras una buena jugada que tuvo como protagonistas a José Florentín y Matías Fernandez.
El dueño de casa llegó a la igualdad con una jugada cargada de fortuna. Robson Matheus trasladó y remató desde afuera del área. En el trayecto la pelota se desvió en un Martín Cauteruccio que descolocó a Nicolás Bolcato.
Independiente Rivadavia disputó un buen primer tiempo en condición de visitante. Con Sebastián Villa en el banco de suplentes, los ataques del Azul fueron encabezados por Matías Fernandez, quien en dos ocasiones exigió a Carlos Lampe.
Leonel Bucca, promediando la primera etapa, fue otro de los que avisó con un remate que se terminó yendo desviado. De tanto ir, el equipo de Alfredo Berti encontró su premio sobre el final de la primera etapa.
José Florentín jugó de tres dedos para un Matías Fernandez quien recibió y en el mismo movimiento asistió al mediocampista. El 8 controló de zurda y, con el mismo pie, definió cruzado ante la salida del arquero local.
El reloj llegaba a los diez minutos de la segunda etapa cuando llegó la igualdad para el dueño de casa. Robson Matheus recibió y encaró hacia el arco del Azul. Desde afuera del área sacó un remate que en el camino se desvió en la espalda de Martín Cauteruccio.
Nicolás Bolcato, que quedó descolocado, volvió sobre sus pasos pero nada pudo hacer para evitar la caída de su arco. La pelota terminó cruzando la línea tras pegar en el palo derecho.