Independiente Rivadavia y Bolívar empatan 1-1

El dueño de casa llegó a la igualdad con una jugada cargada de fortuna. Robson Matheus trasladó y remató desde afuera del área. En el trayecto la pelota se desvió en un Martín Cauteruccio que descolocó a Nicolás Bolcato.

Independiente Rivadavia pegó en el momento justo

Independiente Rivadavia disputó un buen primer tiempo en condición de visitante. Con Sebastián Villa en el banco de suplentes, los ataques del Azul fueron encabezados por Matías Fernandez, quien en dos ocasiones exigió a Carlos Lampe.

Leonel Bucca, promediando la primera etapa, fue otro de los que avisó con un remate que se terminó yendo desviado. De tanto ir, el equipo de Alfredo Berti encontró su premio sobre el final de la primera etapa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059808377132188075&partner=&hide_thread=false ¡LA LEPRA QUIERE TERMINAR ENTRE LOS MEJORES DE LA FASE DE GRUPOS! Independiente Rivadavia se fue de contra y Bucca definió cruzado ante la salida de Lampe para el 1-0 vs. Bolívar.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Mdys4816sQ — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

José Florentín jugó de tres dedos para un Matías Fernandez quien recibió y en el mismo movimiento asistió al mediocampista. El 8 controló de zurda y, con el mismo pie, definió cruzado ante la salida del arquero local.

Bolívar lo empató en el complemento

El reloj llegaba a los diez minutos de la segunda etapa cuando llegó la igualdad para el dueño de casa. Robson Matheus recibió y encaró hacia el arco del Azul. Desde afuera del área sacó un remate que en el camino se desvió en la espalda de Martín Cauteruccio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059815244243796456&partner=&hide_thread=false ¡EMPATA PARA SOÑAR! Robson Matheus le pegó desde afuera del área y, tras un rebote en Cauteruccio, Bolívar se pone 1-1 vs. Independiente Rivadavia.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HvTVbi8Tgr — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

Nicolás Bolcato, que quedó descolocado, volvió sobre sus pasos pero nada pudo hacer para evitar la caída de su arco. La pelota terminó cruzando la línea tras pegar en el palo derecho.

Datos del partido