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El Turco García, fiel a su estilo: "Todavía soy jugador de Independiente Rivadavia"

El Turco García dejó un muy buen recuerdo en Independiente Rivadavia y el propio ex delantero dejó una frase de su sello en el streaming de Sharap.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Turco dejó un lindo recuerdo en el Parque.

El Turco dejó un lindo recuerdo en el Parque.

El Turco García dejó un muy buen recuerdo en Independiente Rivadavia y el propio ex delantero dejó una frase de su sello en el streaming de Sharap que se viralizó en las redes sociales.

Claudio Omar García, de 62 años, contó cómo fue su retiro en la Lepra y fiel a su estilo indicó irónicamente: "todavía soy jugador de Independiente Rivadavia".

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El Turco Garc&iacute;a en Independiente Rivadavia, hace 27 a&ntilde;os.

El Turco García en Independiente Rivadavia, hace 27 años.

García jugó 13 partidos en el conjunto azul con 3 goles y un recordado ascenso a la Primera B Nacional después de haber ganado el Torneo Argentino A.

Luego fue DT en el 2003, en el Argentino A, con un saldo de 2 victorias (una de ellas en el clásico con Gimnasia) y 4 derrotas

Los hinchas de la Lepra y su apoyo en redes al Turco García

"Tu centro a Gastón Martínez en el 99 contra Huracán de San Rafael fue el gol mas gritado, en esa temporada es tu casa Turco" (@elmundo.redondo.comounapelota)

"Grande Turco. Inolvidable tu paso por acá (@emma_novoa)

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"Los mejores recuerdos de tu paso por el parque ...y de paso hay que decir que la rompiste" (@suarezm0)

"Nunca se fue de la Lepra... y él lo sabe. Después de jugar fue técnico y por siempre ídolo. Independiente Rivadavia es su casa" (@abregotxt)

"Grande Turco..!! Una etapa linda en la Lepra..!! Siempre en nuestros corazones" (@maximiliano22.83)

El Turco García y su retiro en Independiente Rivadavia

"Dejé en Independiente Rivadavia de Mendoza. Jugué un domingo y el lunes no fui más. Dije: "No voy más". No tuve partido de despedida, no dije "dentro de 6 meses dejo".

Conductora: Pero ya lo venías procesando, digamos.

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Turco García: Sí, sí. Pero no le dije a nadie, y no fui más, chau. Así que todavía soy jugador de Independiente Rivadavia. (Risas)

Conductor: Mirá, bueno, podés jugar la Copa Libertadores...

Conductora: Podés ser campeón.

Turco García: No me puedo mover, pasa un perro y me mea. Tengo menos movilidad... soy un árbol.

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