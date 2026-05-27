El Turco García, fiel a su estilo: "Todavía soy jugador de Independiente Rivadavia"

García jugó 13 partidos en el conjunto azul con 3 goles y un recordado ascenso a la Primera B Nacional después de haber ganado el Torneo Argentino A.

Luego fue DT en el 2003, en el Argentino A, con un saldo de 2 victorias (una de ellas en el clásico con Gimnasia) y 4 derrotas

Los hinchas de la Lepra y su apoyo en redes al Turco García

"Tu centro a Gastón Martínez en el 99 contra Huracán de San Rafael fue el gol mas gritado, en esa temporada es tu casa Turco" (@elmundo.redondo.comounapelota)

"Grande Turco. Inolvidable tu paso por acá (@emma_novoa)

lepra 99

"Los mejores recuerdos de tu paso por el parque ...y de paso hay que decir que la rompiste" (@suarezm0)

"Nunca se fue de la Lepra... y él lo sabe. Después de jugar fue técnico y por siempre ídolo. Independiente Rivadavia es su casa" (@abregotxt)

"Grande Turco..!! Una etapa linda en la Lepra..!! Siempre en nuestros corazones" (@maximiliano22.83)

El Turco García y su retiro en Independiente Rivadavia

"Dejé en Independiente Rivadavia de Mendoza. Jugué un domingo y el lunes no fui más. Dije: "No voy más". No tuve partido de despedida, no dije "dentro de 6 meses dejo".

Conductora: Pero ya lo venías procesando, digamos.

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Turco García: Sí, sí. Pero no le dije a nadie, y no fui más, chau. Así que todavía soy jugador de Independiente Rivadavia. (Risas)

Conductor: Mirá, bueno, podés jugar la Copa Libertadores...

Conductora: Podés ser campeón.

Turco García: No me puedo mover, pasa un perro y me mea. Tengo menos movilidad... soy un árbol.