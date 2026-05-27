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A espera de la sanción

"Sos un hijo de...": los exabruptos de Coudet contra el árbitro que dejarán a River sin DT por varios partidos

Coudet estalló contra el árbitro Yael Falcón Pérez en la final del Torneo Apertura y el informe fue lapidario: esperan una sanción de cumplimiento efectivo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Eduardo Coudet fue protagonista de una serie de momentos inoportunos y desafortunados.

Eduardo Coudet fue protagonista de una serie de momentos inoportunos y desafortunados.

Eduardo Coudet perdió los estribos cuando Yael Falcón Pérez decidió sancionar penal a favor de Belgrano tras chequear en el VAR que la mano de Lautaro Rivero fue con intención de detener la pelota; allí el entrenador de River perdió la cabeza por completo y comenzó a vociferar hacia el campo de juego que estaba siendo robado.

En un momento cúlmine del partido donde el Millonario necesitaba pararse firme para, de última, extender la definición de la final al tiempo extra de poco sirvió que quien maneja los hilos del plantel continuara expresando su sensación de sentirse perjudicado.

Fue así que tan solo 3 minutos después llegó el segundo gol de Uvita Fernández, el tercero del Pirata, que sentenció la historia. Después Coudet continuó reclamando, vio la tarjeta roja y, cuando finalizó el partido, volvió a increpar al colegiado con insultos.

Para colmo, luego de los incidentes no regresó al campo de juego, no recibió la medalla de finalista del Torneo Apertura y tampoco habló con la prensa desde entonces. Esta noche tendrá una prueba de fuego ante Blooming en el Estadio Monumental por Copa Sudamericana.

Yael Falcón Pérez
Falc&oacute;n P&eacute;rez revis&oacute; el VAR, cambi&oacute; su primera decisi&oacute;n y desat&oacute; la furia de Eduardo Coudet.

Falcón Pérez revisó el VAR, cambió su primera decisión y desató la furia de Eduardo Coudet.

Qué le dijo Eduardo Coudet al árbitro

Cuando las cámaras de la transmisión deberían estar firmando la alegría de Belgrano al haber consagrado por primera vez campeón del fútbol argentino, las pantallas mostraban a un entrenador fuera de sí, quien reclamaba eufóricamente junto con algunos de sus jugadores a escasa distancia de la terna arbitral.

El colegiado tomó nota mental teniendo en cuenta que luego redactaría un informe que no dejó para nada bien parado a Eduardo Coudet; allí indicó que los insultos del entrenador fueron: "Sos un hijo de p..., nos cagaron. Es una vergüenza, sos un ladrón".

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El DT del Millonario también expresó: "Es la tercera vez que me roban una final en esta cancha", rememorando las finales donde cayó con Rosario Central frente a Boca y River, en 2016 y 2017, respectivamente.

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En River no cayeron bien las &uacute;ltimas actitudes de Eduardo Coudet.

En River no cayeron bien las últimas actitudes de Eduardo Coudet.

Coudet espera una dura sanción

Al conocerse el informe del árbitro desde la cúpula de River no tienen muchas esperanzas de quedar bien parados frente a la sanción que recibirá el entrenador. Todo parece indicar que Coudet recibirá, al menos, cuatro partidos lo que convierte a la penalización en una de cumplimiento efectivo.

Esto quiere decir que el Millonario no podrá pagar para negociar una reducción del castigo; no obstante, el DT tiene una instancia para realizar un descargo que el Tribunal de Disciplina evaluará con el fin de bajar la sanción.

Es así que, por el momento, Coudet no estará en el banco de suplente en los siguientes partidos del Torneo Clausura:

  • local vs. Barracas.
  • visitante vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata.
  • local vs. Rosario Central.
  • visitante vs. Tigre.

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