"Sos un hijo de...": los exabruptos de Coudet contra el árbitro que dejarán a River sin DT por varios partidos

Para colmo, luego de los incidentes no regresó al campo de juego, no recibió la medalla de finalista del Torneo Apertura y tampoco habló con la prensa desde entonces. Esta noche tendrá una prueba de fuego ante Blooming en el Estadio Monumental por Copa Sudamericana.

Yael Falcón Pérez Falcón Pérez revisó el VAR, cambió su primera decisión y desató la furia de Eduardo Coudet.

Qué le dijo Eduardo Coudet al árbitro

Cuando las cámaras de la transmisión deberían estar firmando la alegría de Belgrano al haber consagrado por primera vez campeón del fútbol argentino, las pantallas mostraban a un entrenador fuera de sí, quien reclamaba eufóricamente junto con algunos de sus jugadores a escasa distancia de la terna arbitral.

El colegiado tomó nota mental teniendo en cuenta que luego redactaría un informe que no dejó para nada bien parado a Eduardo Coudet; allí indicó que los insultos del entrenador fueron: "Sos un hijo de p..., nos cagaron. Es una vergüenza, sos un ladrón".

Embed EL CHACHO COUDET Y TODO RIVER MUY ENOJADOS CON YAEL FALCÓN PÉREZ.



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El DT del Millonario también expresó: "Es la tercera vez que me roban una final en esta cancha", rememorando las finales donde cayó con Rosario Central frente a Boca y River, en 2016 y 2017, respectivamente.

coudet 1 En River no cayeron bien las últimas actitudes de Eduardo Coudet.

Coudet espera una dura sanción

Al conocerse el informe del árbitro desde la cúpula de River no tienen muchas esperanzas de quedar bien parados frente a la sanción que recibirá el entrenador. Todo parece indicar que Coudet recibirá, al menos, cuatro partidos lo que convierte a la penalización en una de cumplimiento efectivo.

Esto quiere decir que el Millonario no podrá pagar para negociar una reducción del castigo; no obstante, el DT tiene una instancia para realizar un descargo que el Tribunal de Disciplina evaluará con el fin de bajar la sanción.

Es así que, por el momento, Coudet no estará en el banco de suplente en los siguientes partidos del Torneo Clausura: