El truco con vinagre para que las toallas del baño queden suaves y con rico olor

Lo recomendable es cambiar las toallas del baño, ya sea la de manos o la del cuerpo, como mínimo una vez cada dos semanas.

Cuando nos secamos las manos o nos bañamos con estas toallas, no solo se llenan de olor a humedad; también quedan células muertas, restos de jabón, mugre y bacterias pegadas en los tejidos.

Truco casero: por qué se usa vinagre para lavar las toallas de baño

El vinagre se usa en el lavado de ropa y toallas de baño por varias razones. Principalmente, es un ingrediente ácido que logra remover manchas difíciles, hongos, pegotes de jabón, tierra y otros tipos de sustancias.

Pero, además, con vinagre se puede neutralizar el mal olor de las toallas del baño. El vinagre, a diferencia de otros aromatizantes que solo tapan el olor, logra neutralizar los olores fuertes al descomponer las partículas que los causan.

toallas y vinagre El vinagre neutraliza olores y elimina ciertas bacterias de las toallas.

Como si fuera poco, este ingrediente funciona como suavizante de ropa. Los suavizantes de ropa se utilizan para devolver a las telas su estructura original, proporcionar suavidad y hacer que los tejidos sean antiestáticos.

De acuerdo a informes e investigaciones científicas, el acido acetico del vinagre reacciona con el agua, aporta iones de hidrogeno de carga electrica positiva y se adhiee a las telas. Esto genera un efecto similar al de los suavizantes comerciales.

Paso a paso: el truco para dejar las toallas limpias y con olor rico

Para este truco conviene usar vinagre de limpieza o vinagre blanco de vino. Estas variedades no tienen mucho olor ni sabor. El destilado, además, es más concentrado, ácido y puro.

Se puede poner en el lavarropas directamente con las toallas, pero yo recomiendo realizar un remojo previo en vinagre y luego lavarlas.

toallas sucias Realiza un lavado con vinagre previo a meter las toallas al lavarropas.