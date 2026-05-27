El truco con vinagre para que las toallas del baño queden suaves y con rico olor

Hace poco descubrí un truco de limpieza para limpiar las toallas del baño, pero además suavizarlas y sacarles el mal olor. Las toallas, cuando las lavamos mal o las usamos por mucho tiempo sin cambiarlas y en espacios cerrados, se llenan de olor a humedad, encierro y mugre.
Lo recomendable es cambiar las toallas del baño, ya sea la de manos o la del cuerpo, como mínimo una vez cada dos semanas.
Cuando nos secamos las manos o nos bañamos con estas toallas, no solo se llenan de olor a humedad; también quedan células muertas, restos de jabón, mugre y bacterias pegadas en los tejidos.
Truco casero: por qué se usa vinagre para lavar las toallas de baño
El vinagre se usa en el lavado de ropa y toallas de baño por varias razones. Principalmente, es un ingrediente ácido que logra remover manchas difíciles, hongos, pegotes de jabón, tierra y otros tipos de sustancias.
Pero, además, con vinagre se puede neutralizar el mal olor de las toallas del baño. El vinagre, a diferencia de otros aromatizantes que solo tapan el olor, logra neutralizar los olores fuertes al descomponer las partículas que los causan.
Como si fuera poco, este ingrediente funciona como suavizante de ropa. Los suavizantes de ropa se utilizan para devolver a las telas su estructura original, proporcionar suavidad y hacer que los tejidos sean antiestáticos.
De acuerdo a informes e investigaciones científicas, el acido acetico del vinagre reacciona con el agua, aporta iones de hidrogeno de carga electrica positiva y se adhiee a las telas. Esto genera un efecto similar al de los suavizantes comerciales.
Paso a paso: el truco para dejar las toallas limpias y con olor rico
Para este truco conviene usar vinagre de limpieza o vinagre blanco de vino. Estas variedades no tienen mucho olor ni sabor. El destilado, además, es más concentrado, ácido y puro.
Se puede poner en el lavarropas directamente con las toallas, pero yo recomiendo realizar un remojo previo en vinagre y luego lavarlas.
- Para arrancar con este truco, prepara en un balde 4 litros de agua tibia con 2 tazas de vinagre. Sumerge las toallas sucias dentro y déjalas en remojo por un par de horas. Se le pueden poner unas cucharadas de bicarbonato para blanquear las toallas.
- Retira las toallas de la mezcla de agua y vinagre, estruja bien y enjuaga con agua.
- Lava las toallas con normalidad en el lavarropas. El agua de vinagre que te sobra la puedes usar para remojar algunas otras prendas, como medias o remeras con mal olor en las axilas.