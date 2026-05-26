Cómo cocinar correctamente los porotos y legumbres para que no generen gases

Cocinar porotos Los porotos están repletos de micronutrientes como el hierro. Canva

¿Cómo hay que cocinar los porotos para evitar los gases?

El primer paso es poner a remojar los porotos durante varias horas. De esta manera podrás limpiarlos y retirar sus impurezas. A continuación tendrás que calentar agua en una olla y agregar los porotos. Tienes que colocar 3 veces más agua de la cantidad de porotos que tengas.

Cuando el agua de los porotos se vea sucia o turbia, hay que tirar el líquido, remover los porotos y colocar agua limpia. Este proceso lo debes realizar 3 veces o hasta que el agua quede transparente.

La última vez que agregas agua, suma una rama de epazote, la cual también se conoce como pasote o paico. Esta planta ayuda a contrarrestar los gases que genera el cuerpo.

Tapa los porotos y deja hervir por 1 hora con 30 minutos. Pasado el tiempo, agrega sal y deja calentar por otros 30 minutos. Y listo, ya podrás disfrutar de tus porotos.

Porotos legumbres El epazote sirve para cocinar los porotos y que luego no generen gases. Canva

¿Cómo ablandar los porotos en poco tiempo?

Para poder ablandar los porotos en poco tiempo, lo mejor es remojarlos al menos una hora antes de su cocción. Siempre que le agregues sal, procura hacerlo durante la cocción. Si lo haces antes, esto solo endurecerá la piel del poroto.

Por otro lado, algunos cocineros agregan una pizca de bicarbonato de sodio durante la cocción, ya que de esta forma los porotos no quedarán duros.