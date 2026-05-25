Cómo hacer guiso de porotos clásico: la receta rápida y fácil

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Receta de guiso de porotos, ingredientes

Para preparar una olla generosa de la receta del guiso de porotos (ideal para 4 o 5 personas de buen comer), vas a necesitar:

500 g de porotos (pallares o alubias, los que prefieras).

500 g de carne de vaca (roast beef, paleta o tortuguita, cortada en cubos).

150 g de panceta ahumada en un solo trozo.

1 chorizo colorado (fundamental para el sabor).

2 cebollas

1 pimiento morrón

2 cebollitas de verdeo.

1 puré de tomate (o tomates perita triturados).

Caldo de carne o verduras (cantidad necesaria).

Condimentos: pimentón dulce (si es ahumado, mejor), ají molido, orégano, sal, pimienta y un par de hojas de laurel.

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Receta de guiso de porotos, paso a paso

La anticipación es clave: 3l secreto de un poroto tierno comienza la noche anterior. Dejalos en remojo en abundante agua fría por al menos 12 horas. Antes de cocinar, colalos y descartá esa agua. El inicio del sabor: en una olla grande (si es de hierro fundido, el resultado es superior), agregá un chorrito de aceite y dorá la panceta cortada en bastones y el chorizo colorado en rodajas. Una vez que suelten su grasa y estén dorados, retiralos y reservalos. Sellar la carne: en ese mismo fondo de cocción, lleno de sabor, dorá los cubos de carne por todos sus lados. Retirá y reservá junto a los embutidos. El sofrito: en la misma olla, bajá un poco el fuego y sumá la cebolla y el pimiento picados bien chiquitos. Cocinalos hasta que la cebolla esté transparente. Este es el momento de agregar un poco de sal para que suden los vegetales. El reencuentro: volvé a incorporar la carne, la panceta y el chorizo colorado a la olla. Sumá el tomate triturado, las hojas de laurel y condimentá con pimentón, ají molido y orégano. Revolvé bien por un par de minutos. Los protagonistas: agregá los porotos escurridos y cubrí todo con el caldo caliente. El líquido debe sobrepasar los ingredientes por un par de centímetros. Paciencia y a fuego lento: tapá la olla y dejá cocinar a fuego mínimo. Este proceso llevará entre 1 hora y media y 2 horas. Es fundamental revolver de vez en cuando con cuchara de madera para que no se pegue en el fondo y, si ves que se seca, ir agregando caldo caliente de a poco. El toque final: el guiso estará listo cuando los porotos estén cremosos y la carne se deshaga. Apagá el fuego, agregá la cebollita de verdeo picada fresca por encima y dejá reposar 10 minutos antes de servir.

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El consejo del experto sobre la receta

Si querés darle un espesor perfecto al caldo de tu guiso, cuando falten 20 minutos para terminar la cocción, pisá o licuá un cucharón de los porotos y volvé a integrarlos a la olla. Esto le dará una textura aterciopelada inigualable.

Acompañado de un buen pan casero para no dejar rastros en el plato y, por supuesto, de una copa de Malbec mendocino, este guiso de porotos no solo combate el frío, sino que asegura aplausos de pie.