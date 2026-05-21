Cómo hacer sacramentos caseros: la receta clásica de la factura argentina

Pero, ¿es posible replicar en casa esa textura inconfundible de nuestra panadería de barrio? La respuesta es sí. Requiere paciencia, amor por el amasado y respetar los tiempos de leudado. A continuación, la receta definitiva para perfumar tu casa a panadería.

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Receta de sacramentos caseros, ingredientes

Para lograr aproximadamente 15 a 18 sacramentos de tamaño mediano, vas a necesitar:

Para la masa:

500 g de harina 0000

15 g de levadura fresca (o 5 g de levadura seca)

100 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 huevo

200 cc de leche tibia

100 g de manteca (pomada)

1 pizca de sal fina

Para el dorado y terminación:

1 huevo (para pintar)

Azúcar (para espolvorear)

Opcional: dulce de membrillo para decorar

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Receta de sacramentos caseros, ingredientes

La activación de la levadura: en un recipiente pequeño, colocá la levadura desgranada, una cucharada del azúcar, un chorrito de la leche tibia y una cucharada de harina. Mezclá bien y dejá reposar unos 15 minutos en un lugar cálido hasta que se forme una esponja. Este paso es vital para asegurar que la masa crezca. El armado de la masa: en un bol grande (o en la mesada haciendo una corona), colocá la harina y la sal por los bordes. En el centro, agregá el resto del azúcar, el huevo, la esencia de vainilla, la leche tibia restante y la esponja de levadura que preparaste en el paso anterior. El amasado y la manteca: comenzá a integrar los ingredientes desde el centro hacia afuera. Una vez que empiece a tomar forma de masa, incorporá la manteca pomada (blanda, no derretida). Al principio parecerá un desastre pegajoso, pero no agregues más harina. Amasá con energía durante unos 10 a 15 minutos hasta obtener un bollo liso, suave y elástico. Dejalo descansar tapado en un bol durante 1 hora, o hasta que duplique su volumen. Darle forma al clásico: desgasificá la masa apretándola suavemente. Estirala en la mesada ligeramente enharinada con un palo de amasar, dándole forma rectangular y un grosor de unos 5 milímetros. Cortá triángulos alargados (como si fueras a hacer medialunas de manteca). Para armar el sacramento, enrollá cada triángulo desde la base más ancha hacia la punta, pero dejándolo recto, sin curvar los extremos. El último descanso y al horno: acomodá los sacramentos en una placa para horno previamente enmantecada, dejando espacio entre ellos. Tapalos con un paño limpio y dejalos leudar por 30-40 minutos más. Pintalos con huevo batido y espolvoreá abundante azúcar por encima. Si te gusta, podés ponerle una tirita de membrillo a lo largo. Hornealos a 180°C (horno medio-fuerte) durante unos 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.

El secreto del panadero sobre la receta

"El verdadero secreto de una buena factura casera está en la calidad de la manteca y en no apurar los leudados. La masa dulce necesita tiempo para desarrollar su sabor y su miga alveolada".

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Recién salidos del horno, dejarlos entibiar (si la ansiedad lo permite) y preparar el mate. Con esta receta, el éxito de la merienda en familia está asegurado.