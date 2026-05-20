Cómo hacer tarta de berenjena y zucchini: la receta de verduras saludable y nutritiva

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Receta de tarde de berenjena y zucchini, ingredientes

Masa: 1 disco de masa para tarta (comprada o casera, preferentemente hojaldrada o integral).

(comprada o casera, preferentemente hojaldrada o integral). Vegetales: 1 berenjena grande y 1 zucchini (zapallito alargado) mediano.

grande y 1 (zapallito alargado) mediano. Sabor y base: 1 cebolla grande y 1/2 morrón rojo.

Ligue: 3 huevos y 2 cucharadas soperas de queso crema (o crema de leche).

El toque: 150 gramos de queso cremoso o mozzarella, y queso rallado a gusto.

Condimentos: sal, pimienta, una pizca de nuez moscada y orégano.

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Receta de tarde de berenjena y zucchini, ingredientes

El secreto de las verduras: lavá bien la berenjena y el zucchini. Cortalos en cubos chicos o rodajas finas (podés dejarles la piel para sumar fibra y color). Tip clave: salá los cubos de berenjena en un colador y dejálos reposar 15 minutos. Esto hace que "suden", quitándoles el amargor y el exceso de agua. Luego, enjuagalos y practicales un secado rápido con papel de cocina. Al sartén: en una sartén con un chorrito de aceite de oliva, salteá la cebolla y el morrón picados hasta que estén transparentes. Sumá la berenjena y el zucchini. Cociná a fuego medio hasta que estén tiernos pero firmes (no dejes que se hagan puré). Retirá del fuego y dejá entibiar. El ligue perfecto: en un bol, batí los 3 huevos con el queso crema. Condimentá con sal, pimienta y esa pizca de nuez moscada que le da el toque "gourmet". Agregá los vegetales salteados a esta mezcla e incorporá la mitad del queso cremoso en cubitos. Armado y horno: forrá una tartera con la masa. Un buen truco es espolvorear la base con una cucharada de pan rallado o avena fina antes de poner el relleno; esto absorberá cualquier resto de humedad. Volcá la preparación, distribuí el resto del queso cremoso por encima y llovelo con queso rallado para lograr un gratinado espectacular. La cocción: llevá a horno precalentado a 180°C (medio) durante unos 30 o 35 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el ligue se note firme.

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Por qué sumar esta receta a tu menú semanal

Además de ser un manjar, la combinación de berenjena y zucchini aporta una enorme cantidad de fibra, vitaminas del complejo B y antioxidantes, con un aporte calórico muy bajo.

Esta receta es ideal para dejar lista la noche anterior y llevar vianda al trabajo, ya que fría o recalentada mantiene un sabor increíble.

Animate a probarla esta semana y transformá tus verduras de la heladera en un plato digno de aplausos.