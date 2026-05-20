Cómo hacer tarta de berenjena y zucchini: la receta de verduras saludable y nutritiva

En la búsqueda diaria por comer sano, rico y sin pasar horas en la cocina, las tartas de verduras se convirtieron en las verdaderas reinas de la mesa argentina. Entre todas las opciones, hay una combinación que es saludable y, además, cuida el bolsillo: la receta de la tarta de berenjena y zucchini.
Esta tarta no solo destaca por su colorido, sino por su equilibrio nutricional. Sin embargo, cocinar estas verduras tienen su truco. Al tener un alto contenido de agua, el gran desafío es lograr que el relleno quede firme y la masa crujiente.
A continuación, te dejamos la receta definitiva de simples ingredientes y los secretos de chef para que te salga perfecta en el primer intento.
Receta de tarde de berenjena y zucchini, ingredientes
- Masa: 1 disco de masa para tarta (comprada o casera, preferentemente hojaldrada o integral).
- Vegetales: 1 berenjena grande y 1 zucchini (zapallito alargado) mediano.
- Sabor y base: 1 cebolla grande y 1/2 morrón rojo.
- Ligue: 3 huevos y 2 cucharadas soperas de queso crema (o crema de leche).
- El toque: 150 gramos de queso cremoso o mozzarella, y queso rallado a gusto.
- Condimentos: sal, pimienta, una pizca de nuez moscada y orégano.
Receta de tarde de berenjena y zucchini, ingredientes
- El secreto de las verduras: lavá bien la berenjena y el zucchini. Cortalos en cubos chicos o rodajas finas (podés dejarles la piel para sumar fibra y color). Tip clave: salá los cubos de berenjena en un colador y dejálos reposar 15 minutos. Esto hace que "suden", quitándoles el amargor y el exceso de agua. Luego, enjuagalos y practicales un secado rápido con papel de cocina.
- Al sartén: en una sartén con un chorrito de aceite de oliva, salteá la cebolla y el morrón picados hasta que estén transparentes. Sumá la berenjena y el zucchini. Cociná a fuego medio hasta que estén tiernos pero firmes (no dejes que se hagan puré). Retirá del fuego y dejá entibiar.
- El ligue perfecto: en un bol, batí los 3 huevos con el queso crema. Condimentá con sal, pimienta y esa pizca de nuez moscada que le da el toque "gourmet". Agregá los vegetales salteados a esta mezcla e incorporá la mitad del queso cremoso en cubitos.
- Armado y horno: forrá una tartera con la masa. Un buen truco es espolvorear la base con una cucharada de pan rallado o avena fina antes de poner el relleno; esto absorberá cualquier resto de humedad. Volcá la preparación, distribuí el resto del queso cremoso por encima y llovelo con queso rallado para lograr un gratinado espectacular.
- La cocción: llevá a horno precalentado a 180°C (medio) durante unos 30 o 35 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el ligue se note firme.
Por qué sumar esta receta a tu menú semanal
Además de ser un manjar, la combinación de berenjena y zucchini aporta una enorme cantidad de fibra, vitaminas del complejo B y antioxidantes, con un aporte calórico muy bajo.
Esta receta es ideal para dejar lista la noche anterior y llevar vianda al trabajo, ya que fría o recalentada mantiene un sabor increíble.
Animate a probarla esta semana y transformá tus verduras de la heladera en un plato digno de aplausos.