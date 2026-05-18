Cómo hacer bifes a la criolla en olla: la receta de la comida clásica argentina con carne y verduras

Esta receta de bifes a la criolla es una solución práctica e ingeniosa para alimentar a familias numerosas con ingredientes accesibles, pero terminaron convirtiéndose en un verdadero manjar que trasciende generaciones.

El secreto de su éxito radica en la cocción lenta en capas, lo que permite que los jugos de la carne, las verduras y los condimentos se amalgamen creando una salsa espesa y deliciosa. ¿Lo mejor? Se hace todo en una sola olla, ensuciando poco y rindiendo mucho.