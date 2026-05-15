Cómo hacer empanadas de acelga caseras: la receta económica y rendidora

Las empanadas son, sin lugar a dudas, un emblema de nuestra mesa. Y aunque la de carne cortada a cuchillo o la de jamón y queso suelen llevarse todos los aplausos, hay una receta que fue ganando terreno hasta convertirse en un clásico indiscutido: la empanada de acelga.
Son ideales para que los más chicos incorporen verduras, resuelven una vianda en minutos y, bien preparadas, son un verdadero manjar. El gran desafío a la hora de cocinarlas en casa suele ser el relleno: a veces queda muy seco y otras, por el contrario, pierde demasiada agua y termina rompiendo la masa.
Para que eso no pase, la clave está en el escurrido de la acelga y en la combinación de quesos. A continuación, la receta definitiva de simples ingredientes para lograr unas empanadas de acelga jugosas, cremosas y con el repulgue intacto.
Receta de empanadas de acelga, ingredientes
- Tapas para empanadas: 12 unidades (preferentemente de hojaldre o para horno).
- Acelga: 2 atados grandes de acelga fresca (o 400 g de acelga congelada).
- Cebolla: 1 grande.
- Ajo: 1 diente (opcional, para dar sabor).
- Queso cremoso o mozzarella: 200 g.
- Queso rallado (tipo sardo o parmesano): 3 cucharadas bien colmadas.
- Huevos: 2 (hervidos) y 1 extra (para pintar).
- Condimentos: sal, pimienta negra y el ingrediente estrella: nuez moscada.
- Aceite de oliva o girasol: cantidad necesaria.
Receta de empanadas de acelga, paso a paso
- La cocción de la acelga: si usás acelga fresca, lavala bien y cocinala apenas unos minutos en una olla con agua hirviendo, o al vapor, hasta que reduzca su tamaño. El secreto de oro: una vez cocita (o descongelada), dejala enfriar y escurrila con las manos presionando fuerte para sacarle absolutamente toda el agua. Luego, picala bien fina.
- El sofrito: picá la cebolla y el diente de ajo bien chiquitos. En una sartén con un chorrito de aceite, rehogá la cebolla hasta que esté transparente. Sumá el ajo y cociná un minuto más.
- La mezcla: agregá la acelga bien escurrida a la sartén, mezclá con la cebolla y cociná todo junto por unos dos minutos para que se integren los sabores. Condimentá con sal, pimienta y una buena pizca de nuez moscada (este condimento es el que realza el sabor de la acelga). Retirá del fuego.
- La cremosidad: una vez que el relleno esté tibio o frío (nunca caliente para no derretir los quesos antes de tiempo), incorporá el queso rallado, los huevos duros picados y el queso cremoso cortado en cubitos. Mezclá bien.
El armado y la cocción de la receta
- Con el relleno ya listo y a temperatura ambiente, llega el momento del armado.
- Colocá una cucharada generosa del relleno en el centro de cada tapa.
- Humedecé apenas los bordes de la masa con agua para sellar bien y hacé el repulgue de tu preferencia (el clásico repulgue de canastita o el tradicional, asegurándote de pellizcar bien la masa).
- Colocá las empanadas en una placa para horno previamente aceitada.
- Pintalas con huevo batido para que adquieran ese color dorado tan tentador.
- Llevalas a un horno fuerte (precalentado a 200°C) durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que la masa esté dorada y crujiente.
Un tip extra de la receta
Si te gusta el toque agridulce, podés espolvorear un poquito de azúcar por encima después de pintarlas con huevo antes de meterlas al horno. ¡A disfrutar!