Cómo hacer empanadas de acelga caseras: la receta económica y rendidora

Son ideales para que los más chicos incorporen verduras, resuelven una vianda en minutos y, bien preparadas, son un verdadero manjar. El gran desafío a la hora de cocinarlas en casa suele ser el relleno: a veces queda muy seco y otras, por el contrario, pierde demasiada agua y termina rompiendo la masa.

Para que eso no pase, la clave está en el escurrido de la acelga y en la combinación de quesos. A continuación, la receta definitiva de simples ingredientes para lograr unas empanadas de acelga jugosas, cremosas y con el repulgue intacto.