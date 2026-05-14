Buñuelos dulces caseros: la receta fácil con 7 ingredientes, económica y con una textura suave al paladar

Originarios de España, los buñuelos dulces son bolitas de masa sabrosas y aromatizadas con esencia de vainilla que se desarman en la boca y son ideales para preparar en otoño.

Si quieres aportarle más sabor a la receta de los buñuelos dulces, puedes inmcluir puré de manzana, banana pisada o calabaza a la mezcla de ingredientes. De esa forma, quedan más húmedos y especiales.