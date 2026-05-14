Buñuelos dulces caseros: la receta fácil con 7 ingredientes, económica y con una textura suave al paladar

Los buñuelos son una de las recetas dulces más preparadas por en las cocinas argentinas, ya que lleva ingredientes sencillos y económicos. Además, es un postre sencillo, esponjoso y suave para acompañar el mate, el té o el caféde la tarde.
Originarios de España, los buñuelos dulces son bolitas de masa sabrosas y aromatizadas con esencia de vainilla que se desarman en la boca y son ideales para preparar en otoño.
Si quieres aportarle más sabor a la receta de los buñuelos dulces, puedes inmcluir puré de manzana, banana pisada o calabaza a la mezcla de ingredientes. De esa forma, quedan más húmedos y especiales.
Receta para hacer buñuelos dulces caseros
Esta es la receta casera para hacer buñuelos dulces. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1 taza de harina común
- 1/2 cdta. de sal
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- 1/4 taza de azúcar (opcional)
- 1 huevo grande
- 1/2 taza de leche
- 1/4 taza de aceite
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón (opcional)
- Azúcar para espolvorear
Cómo hacer buñuelos dulces: la receta casera
- Para comenzar con la receta, en un bol, mezcla todos los ingredientes secos: la harina, la sal, el polvo de hornear y el azúcar.
- Luego, en otro recipiente, bate el huevo y la leche. Luego, añádeles la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- A continuación, une las preparaciones y bate hasta obtener una mezcla parecida a la de los panqueques.
- Calienta el aceite en una sartén a fuego medio y con una cuchara, vierte porciones de masa. Fríe los buñuelos durante 1 a 2 minutos de cada lado o hasta que estén dorados.
- Por último, retira los buñuelos dulces caseros de la sartén y escúrrelos en papel de cocina. Espolvorea con azúcar, miel, chocolate o canela.