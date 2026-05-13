4 recetas con berenjena que revolucionarán tu cocina en otoño: opciones cremosas, suculentas y riquísimas

La berenjena es una de las verduras más versátiles en la actualidad, con la que se pueden preparar muchas recetas que reversionan comidas tradicionales tales como la lasaña, el pastel de papas o los zapallitos rellenos. Lo mejor de todo es que combina con muchos tipos de ingredientes y tiene grandes beneficios para la salud.
Una porción de berenjena puede proporcionar al menos el 5% de las necesidades diarias de fibra, cobre, manganeso, vitamina B-6 y tiamina que requiere una persona. También contiene otras vitaminas y minerales.
Con esta verdura baja en calorías, se pueden preparar muchas recetas que ya conocemos, pero con berenjena. Quedan bien con carne picada, queso, salsa bechamel, en sofritos o a la crema. Te dejamos algunas ideas para tus almerzos o cenas de otoño.
1. Lasaña de berenjena, la receta paso a paso
Ingredientes:
- 300 g de carne picada
- 2 berenjenas
- 1 cebolla
- 125 g de mozzarella
- 100 g de jamón cocido
- 150 g de queso mantecoso
- Cheddar rallado (opcional)
- 100 g de queso parmesano
- 1 paquete de láminas de masa
- Condimentos: pimiento rojo, pimeinto verde, orégano, laurel, sal y pimienta
- 1 1/2 de taza de salsa de tomate
- 3 cdas. de crema de leche
Procedimiento:
- Primero, lava y corta las berenjenas. Para quitarles el amargos, espolvorea sal y déjalas escurrir en un colador de fideos hasta que eliminen todo el líquido.
- A continuación, en un bowl, coloca el tomate y la crema. Condimenta a gusto con pimienta y orégano. Mezcla bien y reserva en la heladera.
- Por otro lado, pica la cebolla y los pimientos. Rehógalos en una sartén caliente con un chorrito de aceite. Suma la carne y saltea a fuego fuerte. Después agrega la salsa de tomate y el laurel.
- Escurre y seca la berenjena con papel absorbente. Dóralas en una sartén con un poco de aceite. Una vez cocidas, pon el picadillo de carne en una fuente para horno y cubre con lonchas de berenjena.
- Espolvorea el pastel de berenjena con cheddad y cubre con láminas de masa. Coloca más picadillo, berenjenas y queso rallado. Luego, cubre con el resto d ela masa, jamón y el resto de los quesos, terminando con mozzarella.
- Para finalizar, cocina la lasaña de berenjena en el horno precalentado a 190ºC hasta que quede dorado, durante 15 minutos.
2. La receta de milanesas de berenjena
Ingredientes:
- 2 berenjenas grandes
- 150 g de harina de avena
- 3 huevos
- 500 g de avena
- Ajo y perejil
- Sal
Procedimiento:
- Primero, lava y corta las berenjenas a lo largo, de 1 centímetro de espesor, aproximadamente. Déjalas reposar en un colador con un poco de sal hasta que larguen un líquido verdoso. Eso es para quitar el amargor.
- Para continuar, lava nuevamente las berenjenas y sécalas con papel absorbente. Pasa las rodajas por harina de avena, huevo batido con ajo y perejil y copos de avena.
- Para finalizar, cocina las milanesas de berenjena en el horno por alrededor de 10 minutos.
3. Quiche de berenjena caramelizada, el pastel paso a paso
Ingredientes:
- 2 berenjenas
- 1 lámina de masa quebrada o de pastel de papas (lleva harina, aceite y agua)
- 150 g de queso mozzarella rallado
- 1 vaso de crema líquida
- 4 huevos
- 2 cebollas
- 70 g de jamón serrano
- 30 g de azúcar
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Procedimiento:
- Primero, corta el jamón en trozos pequeños. Pela la cebolla y pícala pequeña. También, lava la berenjena, córtala en cubos pequeños y rocíala con jugo de limón para que nonse oxide.
- A continuación, sofríe la cebolla en una sartén con un chorrito de aceite hasta que tomen color. Agrega el jamón y cocina por unos minutos, removiendo con una cuchara de madera.
- Agrega el azúcar a la sartén, sube el fuego al máximo y continúa la cocción hasta caramelizar. Suma las berenjenas, removiendo de vez en cuando para que queden tiernas.
- Luego, forra un molde para horno con la masa quebrada o de pastel de papas, ajustándola con los dedos para que quede prolija.
- Sobre la masa, reparte cubos de queso y rellena con el sofrito de berenjena, cebolla y jamón. Por encima, suma los huevos batidos y mezclados con la crema de leche. Salpimienta.
- Para finalizar, hornea el Quiche de berenjena caramelizada en el horno precalentado a 170°C por 35 minutos o hasta que la superficie se dore.
4. Receta de berenjenas rellenas al horno
Ingredientes:
- 3 berenjenas
- 200 g de carne picada
- 1 cebolla
- 1 pimiento verde
- 6 cdas. de salsa bechamel
- Queso rallado
- Sal y pimienta
- 4 cdas. de salsa de tomate
Procedimiento:
- Primero, abre las berenjenas por la mitad y traza un enrejado con un cuchillo afilado. Agrega un poco de sal y aceite de oliva y hornea durante 30 minutos a 180°C. Lo puedes hacer en el microondas a máxima potencia, por 15 minutos. Mientras tanto, puedes preparar la salsa bechamel, cuya receta te dejamos a continuación.
- Una vez asadas las berenjenas, retira su pulpa con una cuchara, dejando la piel intacta. En una sartén, fríe la cebolla y el pimiento picados y agrega la carne picada. Cuando se cocine, incorpora la pulpa de berenjena bien picada.
- A esa preparación, agrega salsa de tomate y mezcla bien. Usa esa mezcla para rellenar las berenjenas y llévalas a una fuente de horno.
- Cubre las berenjenas rellenas de carne con bechamel y por encima agrega queso rallado. Si no sabes cómo preparar la salsa bechamel, haz click aquí.
- Para finalizar, cocina las berenjenas en el horno a 200°C por 2 o 3 minutos a máxima potencia y en la parte superior del mismo para que el queso se dore.